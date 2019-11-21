21 ноября 2019, 18:57

Оставлен в силе приговор за подготовку теракта в Знаменске

Жалоба на приговор жителя Астраханской области Василия Власенко, осужденного на девять лет колонии за подготовку теракта в воинской части, оставлена без удовлетворения Верховным судом России.

Как писал "Кавказский узел", в июле Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к девяти годам колонии жителя Астраханской области Василия Власенко, признав его виновным по делу о подготовке теракта в воинской части в Знаменске. Власенко не отрицал свою вину только на стадии следствия, когда находился под давлением силовиков, проверки его жалоб на пытки были проведены формально, заявил адвокат.

По версии обвинения, в июле 2018 года Власенко приобрел в Чечне обрез и гранату с запалом, чтобы совершить теракт в закрытом городке Знаменске в Астраханской области. Он три раза в июле и октябре того же года проникал на территорию городка, где намечал военные объекты для нападения и фотографировал их на камеру своего мобильного телефона, считает обвинение.  По словам Власенко, его задержали только из-за того, что он мусульманин. 

Защита обжаловала приговор, однако коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России сегодня подтвердила решение Северо-Кавказского окружного военного суда. «Приговор по данному делу был оставлен без изменений», - , сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы ведомства.

Жалоба на приговор Власенко поступила в Верховный суд России 25 октября, ее рассмотрение проходило сегодня, следует из карточки дела на сайте суда.

Комментариями Василия Власенко и его представителей относительно этого решения суда «Кавказский узел» пока не располагает.

Примечание:

"Суд в Астрахани отказался заменить наказание имаму Велитову", "Нальчанин получил срок после участия в акции протеста", "Двое жителей Волгоградской области осуждены за финансирование терроризма".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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