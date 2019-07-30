Житель Астраханской области признан виновным в подготовке теракта

30 июля 2019, 17:49

Суд приговорил к девяти годам колонии жителя Астраханской области Василия Власенко по делу о подготовке теракта в воинской части в Знаменске. Власенко признавал свою вину только на стадии следствия, когда находился под давлением силовиков, проверки его жалоб на пытки были проведены формально, заявил адвокат осужденного.

Как писал "Кавказский узел", обвинение запросило для жителя села Болхуны Астраханской области Василия Власенко девять с половиной лет колонии. По словам обвиняемого, его задержали только потому, что он мусульманин. Адвокат Сайхан Джамалдинов заявил о физическом и психологическом насилии в отношении подзащитного.

По версии обвинения, в июле 2018 года Власенко приобрел в Чечне обрез и гранату с запалом, чтобы совершить теракт в закрытом городке Знаменск в Астраханской области. Он три раза в июле и октябре того же года проникал на территорию ЗАТО Знаменск, где намечал военные объекты для нападения и фотографировал их на камеру своего мобильного телефона, считает обвинение.

Северо-Кавказский окружной военный суд признал Власенко виновным по статьям о подготовке теракта, приобретении оружия и боеприпасов, незаконном приобретении и хранении взрывного устройства. Ему назначены девять лет колонии строгого режима и 10 тысяч рублей штрафа. Согласно приговору, охотничий патрон, обрез ружья и граната РГД-5 будут переданы в управление МВД по Астраханской области, а мобильный телефон Власенко будет уничтожен как "орудие для совершения преступления".

"Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации", - отметил судья. Власенко отреагировал на приговор спокойно, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда. Родственники и представители других СМИ в зале не присутствовали.

Решение об обжаловании приговора будет принято после консультации с Власенко, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Сайхан Джамалдинов. "Нужно сначала получить копию приговора, изучить ее, обсудить позицию с подзащитным, потом принять решение. Скорее всего, будем обжаловать. Девять лет - это большой срок", - сказал защитник Власенко.

Он отметил, что Власенко не жаловался на пытки в ходе следствия, так как был под постоянным прессингом силовиков. "В ходе следствия у него были два адвоката по назначению. Власенко был под прессингом и все признавал: любые протоколы с любыми показаниями подписывал, шел на поводу у следствия. Потом, когда уже дело передали в прокуратуру, его перевели в другой изолятор, и он начал писать жалобы. Когда я впервые вступил в дело, в апреле, и пришел к нему в следственный изолятор, он передал мне свои жалобы, в которых подробно излагает пытки, то, как его склоняли к даче показаний, и заявляет, что никаких преступлений он не совершал. По получении этих жалоб я их подал в соответствующие инстанции", - добавил адвокат Джамалдинов. По его словам, эти проверки были проведены формально, Власенко даже не был допрошен.

Происхождение обреза ружья и гранаты с запалом не было установлено, отметил Сайхан Джамалдинов. "Я заявлял ходатайство по оружию, по моменту его изготовления, в какие магазины оно могло сбываться или каким лицам могло быть передано, но в этом было отказано", - сказал адвокат.