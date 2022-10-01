19 осужденных по «Тертерскому делу» получили шанс на оправдание

01 октября 2022, 09:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пленум Верховного суда Азербайджана, удовлетворив представление генерального прокурора о пересмотре приговоров в отношении 19 осужденных по «Тертерскому делу», принял решение направить их дела на новые рассмотрения в апелляционную инстанцию. Правозащитники расценили это решение как шаг в восстановление справедливости в отношении осужденных.

Как писал "Кавказский узел", весной 2017 года в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий была арестована группа военных и гражданских лиц. Следствие и суды по этому делу были закрытыми. Во время следственных действий восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы. Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2021 году указали, что жертвами пыток стали свыше 200 военнослужащих, 11 из которых скончались. 1 ноября 2021 года прокуратура Азербайджана признала пытки обвиняемых по "тертерскому делу". Родные осужденных проводили акцию протеста, требуя освободить заключенных и привлечь к ответственности виновных в пытках. В апреле 2022 года прокуратура по реабилитирующим основаниям прекратила дело о госизмене военного Эльчина Гулиева, умершего во время следствия. После возобновления производства по "тертерскому делу" Гулиев стал первым оправданным, что дает надежду на реабилитацию других осужденных, указал тогда правозащитник Расул Джафаров. В июле генпрокурор и глава следственной группы приняли родных осужденных по "тертерскому делу", однако не смогли ответить на их вопросы о ходе расследования. Эксперты заявили, что родственники осужденных имеют право требовать информацию о ходе расследования. 5 сентября генеральный прокурор Азербайджана обратился к Пленуму Верховного суда с представлением о пересмотре приговоров 19 осужденным по "тертерскому делу" по вновь открывшимся обстоятельствам.

Обращение генерального прокурора Азербайджана было рассмотрено на Пленуме Верховного суда, состоявшемся 30 сентября. На заседании Пленума было удовлетворено заявление генерального прокурора в связи с вновь открывшими обстоятельствами в уголовных делах осужденных по ст. 274 (госизмене) и др. статьях УК «Оруджева Раува Рашид оглу и других » и «Рзаева Ниджата Габиль оглу и других», и принято решение направить их на новое рассмотрение апелляционной инстанции, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Верховного суда Азербайджана.

Новое рассмотрение коснется всех 19 осужденных, указанных в представлении генпрокурора, сообщил сотрудник Верховного суда корреспонденту «Кавказского узла».

Верховный суд согласно законодательству не может рассматривать дела по существу, отметил глава Бакинского клуба прав человека Расул Джафаров.

«Правда, у нас были прецеденты, когда Пленум сам выносил решения о полном оправдании осужденных. Однако это касалось дел, где незаконность уголовного преследования заявителя была подтверждена Европейским судом по правам человека.... В данном случае такого решения не было, а было представление генпрокурора», - пояснил Джафаров.



Он прогнозирует два варианта дальнейшего развития события.



«Либо Бакинский апелляционный суд сам проведет новое судебное следствие, на что имеет полномочия и вынесет оправдательные или смягчающие приговоры. Конечно, речь может идти о полном оправдании, поскольку поддерживающая обвинение генпрокуратура сама инициировала пересмотр дел. По другому варианту, апелляционный суд вернет дело в суд первой инстанции, а она – в прокуратуру на доследование, и она уже сама прекратит производство по оправдательным основаниям. В любом случае справедливость должна быть восстановлена, незаконные приговоры отменены», - сказал Джафаров.

Единственно законным решением по новому расследованию должно быть оправдание осужденных, считает юрист, бывший член Коллегии адвокатов Намизад Сафаров.

«Сами осужденные стали жертвами преступных деяний силовиков. Доказательства против них добывались путем изощренных пыток. Людей судили на основе самооговора или оговора других, а суды игнорировали их жалобы на пытки. Апелляционная инстанция не должна медлить - с рассмотрением дел и сама же вынести оправдательные вердикты, наконец восстановить справедливость в отношении жертв произвола. А все их мучители, в том числе высокопоставленные генералы, которые все еще занимают свои должности, должны понести заслуженное наказание», - сказал Сафаров.

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