Волонтеры дежурят в пробке на границе с Грузией

28 сентября 2022, 06:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Людям, которые стоят в пробке на трассе к КПП "Верхний Ларс", оказывают помощь волонтеры. Они привезли им еду, воду, медикаменты. Врач Ясмина Карданова обследовала ребенка и беременную женщины и обещала вернуться вновь с лекарствами. Несколько волонтеров остались дежурить на трассе.

Как писал "Кавказский узел", на фоне значительно выросшего числа пересекающих границу России и Грузии пешком или на велосипедах на таможне сегодня резко сократилось количество зарегистрированных автомобилей, проехавших через Верхний Ларс. Несмотря на то, что КПП "Казбеги - Верхний Ларс" работает "на пределе", у Грузии нет причин закрывать границу с Россией, заявил министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури. За сутки в Грузию выехали более 10 тысяч человек, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. МВД по республике предупредило, что на границе будет развернут мобилизационный пункт военкомата. На границе с Грузией вручают повестки подлежащим мобилизации, сообщил сегодня глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Людей без транспортных средств начали пропускать через границу с Грузией, после чего с российской стороны на пункте пропуска "Верхний Ларс" выстроилась огромная очередь из желающих перейти границу пешком, сообщил автор обнародованного 26 сентября в Telegram видео. Сотрудники полиции не пускают автомобили в сторону границы, и желающим выехать из России в Грузию приходится идти к пункту пропуска пешком или покупать велосипеды и скейтборды. Таксисты отказываются ехать к "Верхнему Ларсу" либо требуют за проезд слишком большие суммы, рассказали выезжающие.

Вечером 27 сентября волонтёры развернули неподалёку от выезда из Владикавказа у местного Дома Печати стихийный пункт помощи тем, кто направляется в сторону КПП "Верхний Ларс". Люди приносят еду, лекарства, средства гигиены. Крупная местная компания привезла упаковки с водой, передает с места событий корреспондент "Кавказского узла".

«Когда увидел, что творится на границе, схватился за голову. Столько людей стоят много дней без лекарств. Кто-то в чат написал, что не ел два дня. Я сразу же собрался и приехал, чтобы помочь», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" волонтер Влад.

Чтобы доставить провизию людям, стоящим в пробке, волонтёры делают крюк - по трассе проехать возможности нет. Дорога в объезд лежит через перевал в районе селения Суаргом. Это извилистая грунтовая дорога, из-за ветра и пыли видимость практически нулевая, передает корреспондент "Кавказского узла".

На съезде в этом направлении машину, на котором ехала корреспондент "Кавказского узла", остановили на посту ГАИ. Убедившись, что в машине местные волонтёры, пропустили. С перевала машина выехала на трассу в районе селения Чми. Это примерно середина пробки. Дальше проехать нельзя, помощь приходится разносить пешком. Здесь машины стоят в два ряда, фары у многих выключены, движения почти нет. Люди не берут предложенную волонтёрами помощь и просят передать дальше в очередь - там нужнее. Волонтёры развернули прямо на земле в Чми раздачу воды и еды с табличкой «Бесплатно».

На трассе очень сильные порывы ветра, много пыли, иногда идти становится просто невозможно. Обочины трассы усыпаны пластиковым мусором и остатками пищи. Двигаясь вдоль дороги вместе с велосипедистами, людьми на самокатах и пешими «туристами», волонтеры прошли три километра, чтобы найти машину, в которой ребёнок с температурой.

Его родители написали об этом в специальный чат помощи в Telegram. На просьбу откликнулась медработник из Владикавказа Ясмина Карданова. Она купила необходимые лекарства и прямо в машине провела осмотр ребёнка.

Двигаясь дальше к границе, можно заметить больше полиции. Машины стоят то в три, то в два ряда. Они периодически трогаются с места, чтобы проехать едва ли метр. Люди измотаны, кое-где возникают стычки, слышится ругань. Также здесь можно встретить торговцев, которые продают еду, воду, бензин, но ценник завышенный.

На обратном пути Ясмина Карданова осмотрела женщину, которая находится на 37 неделе беременности. «У неё были опасения, что началось роды, но сейчас схваток нет. Оставила ей свой номер, сказала звонить, как только что-то будет беспокоить. Если роды начнутся здесь, то скорая помощь сюда просто не успеет приехать. Люди заперты, получается, в пробке, сюда сложно приехать и невозможно выехать», - рассказала Карданова корреспонденту "Кавказского узла".

28 сентября она собирается снова на Ларс. «Возьму лекарства для диабетиков, гипертоников. Сегодня не смогли всем помочь, на шагомере уже 15 пройденных километров», - добавила врач.

Несколько волонтеров остались в Чми до утра и планируют дальше разносить необходимое.

"Кавказский узел" также писал, что военнослужащие и БТР направлены к пункту пропуска "Верхний Ларс" на случай попыток прорыва через границу резервистов, ожидающих выезда из Северной Осетии в Грузию, сообщило Погрануправление ФСБ 26 сентября, заверив, что блокпост на границе ставить не планируется.

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