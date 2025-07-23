Минобороны насчитало 11 сбитых дронов в Ростовской области

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За ночь в Ростовской области сбиты 11 беспилотников, запущенных со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в больницу Новочеркасска были доставлены две женщины и мужчина, получившие ранения в результате атаки беспилотников. Атаке подверглись также Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы, в нескольких населенных пунктах зафиксированы пожары и повреждения домов, сообщил врио губернатора.

Минувшей ночью в Ростовской области сбиты 11 беспилотников, запущенных со стороны Украины, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Еще 22 беспилотника перехвачены и уничтожены в Тульской, Нижегородской, Брянской, Курской и Калужской областях, отмечается в публикации.

Напомним, в ночь на 21 июля в результате атаки беспилотников загорелось здание железнодорожной станции Каменоломни в Октябрьском районе. Инцидент привел к нарушению графика движения пассажирских поездов. В поселке Каменоломни также загорелся цветочный магазин, а в поселке Раково Красносулинского района повреждены частный дом, летняя кухня и два автомобиля. Кроме того, дроны были сбиты в Шахтах, Новошахтинске и Новочеркасске.

В ночь на 19 июля на перегоне Лихая – Замчалово в Ростовской области было остановлено движение поездов после атаки беспилотников. В тот же день оно было возобновлено, однако инцидент привел к задержкам в движении составов. Кроме того, в результате атаки получила ранение сотрудница железной дороги - дежурная по станции Лихая. Она была доставлена в больницу, а затем перевезена в ростовскую клинику РЖД.