Пользователи соцсетей призвали исключить Дагестан из мобилизации

23 сентября 2022, 01:48

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Среди добровольцев, отправившихся на Украину, много дагестанцев, заявили пользователи соцсети. Они считают, что для жителей республики стоит сделать участие в спецоперации только добровольным.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. В большинстве регионов СКФО и ЮФО губернаторы в тот же день возглавили мобилизационные комиссии. В Дагестане и двух районах Краснодарского края военные комиссары запретили выезжать из своих населенных пунктов тем, кто подлежит мобилизации. Запрет военнослужащим запаса покидать свои города и села противоречит Конституции, указали пользователи соцсетей, сравнив с подпиской о невыезде приказ военкома Дагестана. Мобилизовать следует в первую очередь детей чиновников и депутатов, высказали мнение участники обсуждений.

Всем военнослужащим запаса, проживающим постоянно в Дагестане и имеющим мобилизационные предписания или персональные повестки, военком приказал явиться в пункты, указанные в повестках или мобилизационных предписаниях, а запасникам, временно проживающим в Дагестане, "немедленно убыть к месту постоянного жительства" и там прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях. Военнослужащим запаса, у которых нет на руках мобилизационных предписаний и которые не получили повестки, "выезд за пределы района (города) временно запрещается", говорится в тексте приказа, опубликованном 21 сентября на сайте РИА "Дагестан".

"Дагестанцы уже перевыполнили план! Хватит с нас!" - заявила пользователь Линора, комментируя сообщение в Telegram-канале администрации Дагестана о том, что глава республики Сергей Меликов подписал указ о мерах по реализации указа Путина о частичной мобилизации.

Авторы комментариев в Telegram-канале ЧП "Кавказ" также считают, что из Дагестана отправилось и так много добровольцев. "Почему так много с Дагестана [...] едут?" - задался вопросом Cha S под видео об отправке первых автобусов с добровольцами. "Одних кавказцев гонят", - отметил Р.Р..

Они считают, что надо оставить добровольной отправку бойцов в Дагестан. "Из-за контракта и ты знал, на что идёшь, когда подписывал контракт", - написал Юсуф.

Напомним, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине как минимум 225 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, которые погибли в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

"Кавказский узел" также писал, что 22 сентября в эфире ГТРК "Грозный" сообщили, что частичная мобилизация в Чечне проводиться не будет. Рамзан Кадыров, критиковавший ранее Минобороны, объяснил это тем, что план по отправке бойцов на Украину республика уже перевыполнила.

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