Юрий Поляков. Фото 1rnd.ru

21 сентября 2022, 17:51

Главный инженер "Водоканала" в Таганроге осужден по делу о гибели рабочих

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд признал виновным в гибели 12 рабочих бывшего главного инженера таганрогского "Водоканала" Юрия Полякова и приговорил его к трем с половиной годам колонии-поселения.  

Как писал "Кавказский узел", 5 сентября гособвинение запросило шесть лет колонии-поселения для бывшего главного инженера "Водоканала" Таганрога Юрия Полякова, обвиненного в нарушении правил безопасности после гибели 12 рабочих. Адвокат попросил суд назначить Полякову наказание, не связанное с лишением свободы.

21 мая 2021 года, после отравления на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка под Таганрогом, десять рабочих погибли, а еще восемь были госпитализированы. Позже еще двое пострадавших умерли в больнице. Причиной трагедии назван прорыв метана. В гибели рабочих был обвинен главный инженер таганрогского водоканала Юрий Поляков, его взяли под стражу. 20 января его арест был продлен на месяц. Дело Полякова было передано в суд 26 января.

Неклиновский районный суд Ростовской области приговорил бывшего главного инженера, замдиректора по производству таганрогского "Водоканала" Юрия Полякова к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда. Приговор был оглашен сегодня, следует из картотеки суда. 

Бывший главный инженер "Водоканала" Таганрога отвечал за контроль за соблюдением правил по охране труда. По версии следствия, он не проверил, как был составлен план проведения работ и не согласовал его, не обеспечил соблюдение технологической дисциплины и применение средств индивидуальной защиты. По версии же адвокатов Полякова, органы предварительного следствия дали "неверную и необъективную оценку действий" Полякова, а его действия подлежат переквалификации. 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью. 

Примечание:

"Двое рабочих погибли во время ремонта насосной станции на Кубани", "Двое рабочих погибли от отравления угарным газом в санатории Геленджика", "Рабочий погиб при взрыве на нефтяной скважине в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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