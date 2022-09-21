Двое азербайджанских детей возвращены из Сирии

21 сентября 2022, 09:34

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Переданы родственникам двое несовершеннолетних детей граждан Азербайджана, убитых в Сирии. Дети полтора года жили в детдоме в Турции, рассказал представитель турецкого Фонда гуманитарной помощи.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября МИД Азербайджана сообщил, что из Сирии репатриированы 12 граждан Азербайджана, в том числе дети, оставшиеся без родителей. Все они содержались в лагере Амерна в сирийском городе Джераблус. 28 мая из лагеря для беженцев в Джераблусе также были возвращены на родину двое взрослых и девять детей.

Малолетних брата и сестру, размещенных в детдоме в Турции после того, как их родители были убиты в Сирии, передали родственникам, сообщает сегодня haqqin.az.

11-летний мальчик и 8-летняя девочка полтора года жили в детском доме, перед этим на них обратили внимание сотрудники турецкого Фонда гуманитарной помощи во время раздачи помощи в районе Джераблуса.

"Этих детей разместили в нашем детском доме. Мы связались с официальными лицами в Азербайджане по этому вопросу. В отношении детей была предоставлена необходимая информация и начато расследование. В результате удалось связаться с дядями и тётями детей", - приводит агентства слова сотрудника фонда Мехмета Алтынташа.

Власти Азербайджана репатриируют из Ирака и Сирии детей и женщин из семей людей, которые в свое время отправились воевать в этих странах в составе различных вооруженных формирований, сообщил ранее обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель. "После возвращения детей без родителей обычно отдают близким родственникам - по отцовской или материнской линии. Обычно таких детей забирают дяди, тети или бабушки и дедушки. Если таковых нет, то детей отдают в детские дома", - рассказал он.

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