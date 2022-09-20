20 сентября 2022, 14:23

Уроженец Дагестана погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Старшина Магомед Камбулатов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Сергокалинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 224 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Тхаро Абатаев стал 223-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Старшина Магомед Камбулатов погиб на Украине, его матери передан орден Мужества, сообщила сегодня администрация Сергокалинского района. Ранее Камбулатов принимал участие в двух чеченских кампаниях, после начала специальной военной операции он отправился на Украину, погиб 2 мая, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель как минимум 224 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, которые погибли в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Военный Каспийской флотилии уволен за отказ ехать на Украину", "Власти сообщили о гибели ставропольца на Украине", "Офицер из Ставропольского края погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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