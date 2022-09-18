Контрактник из Южной Осетии погиб на Украине

18 сентября 2022, 19:57

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Водитель-гранатометчик Руслан Зассеев, погибший при спецоперации на Украине, представлен к государственной награде, сообщило Минобороны Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня стало известно о погибшем на Украине добровольце из Южной Осетии Алане Дудаеве.

Руслан Зассеев погиб при выполнении воинского долга на Украине, сообщило сегодня Минобороны Южной Осетии. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач, он представлен к государственной награде посмертно, отмечается в сообщении.

Водитель-гранатометчик отделения связи взвода управления минометной батареи мотострелкового батальона рядовой Руслан Зассеев - уроженец города Квайса, проходил военную службу по контракту на четвертой военной базе вооруженных сил России, говорится в сообщении военного ведомства.

Соболезнования семье погибшего выразил министр обороны Южной Осетии полковник Марат Павлов, личный состав ведомства, отмечается в сообщении.

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