Погибший на Украине контрактник похоронен в Дагестане

13 сентября 2022, 21:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ефрейтор Тимур Гасанагаев, погибший при спецоперации, похоронен в родном селе, сообщили в администрации Сулейман-Стальского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 221 уроженца Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", доброволец Абдулзагир Таваев, погибший на Украине, стал 220-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженец Сулейман-Стальского района, ефрейтор контрактной службы Тимур Гасанагаев погиб на Украине. Он был похоронен 9 сентября в родном селе Касумкент, сообщила администрация Сулейман-Стальского района на своем сайте.

С погибшим простились родные, друзья, односельчане, а также глава района Саид Темирханов. Погибшему был 21 год, он жил и проходил службу в Ханты-Мансийском автономном округе, отмечается в сообщении.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель как минимум 221 уроженца Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, которые погибли в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.