Житель Ингушетии обвинил врачей в смерти сына

13 сентября 2022, 04:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сын жителя села Новый Редант Малгобекского района Алихана Харсиева после падения с турника почувствовал себя плохо. Несколько врачей осматривали его, но за несколько дней так и не поставили правильный диагноз. Ребенок умер на операционном столе. Харсиев добивается наказания для врачей, которых он обвиняет в халатности и непрофессионализме. В Минздраве Ингушетии проводят внутреннее расследование.

Житель села Новый Редант Малгобекского района Алихан Харсиев опубликовал в соцсетях видео, на котором рассказал, что в конце августа его сын упал с турника.

После падения нога ребенка распухла, его начали мучить сильные боли, затошнило. Отец повез его в больницу. Там ему сделали рентген, но ничего не обнаружили и отправили домой. Харсиев обратился к другому врачу, тот диагностировал перелом. Ребенку наложили гипс, выписали лекарства, рассказал автор видео, опубликованного 12 сентября в Telegram-канале "Mash Gor" и Youtube-канале "Фортанга Org".

Однако по прошествии нескольких дней ребенку лучше не стало. Вызвали скорую помощь, врач предположил наличие у мальчика внутренних повреждений. Его отвезли в больницу, где диагностировали аппендицит. Операцию запланировали на утро, так как ребенок был сильно обезвожен. Утром, рассказал отец, его позвали врачи, сказали, что ребенка нужно срочно оперировать, а через час сообщили, что он умер.

В выписке, которую выдали Харсиеву, было указано, что у ребенка "сердечная недостаточность", а также заявлено об отказе от госпитализации. "Там [в выписке] очень много того, что они не сделали, что я не говорил, того, что они не посмотрели... Там очень много интересного <...> Я спрашиваю: "Кто написал это?" Он [врач] ответил: "Эту выписку написал я". Я у него спрашиваю: "Откуда у тебя все это, кто тебе это сказал, откуда у тебя эти слова?" [Врач] сначала пытался увильнуть, в итоге сказал: "Да, я знаю, что неправильно это написал, что этого не было, я буду отвечать за эти слова". Он мне сказал: "Мне легче сказать, что это написал я", - рассказал мужчина.

Отец считает, что если бы не халатное отношение врачей, его сына можно было бы спасти. Харсиев заявил, что будет обращаться во все инстанции.

В Минздраве Ингушетии сообщили, что уже занимаются ситуацией со смертью мальчика. " У нас ведется внутреннее расследование. Комиссия уже была в больницах, изъяты все документы, видео с камер наблюдения. По результатам проверки будет вынесено решение в отношении врачей. Вопросом также занимаются правоохранительные органы", - приводит "Фортанга" слова источника в ведомстве.

Напомним, что ранее "Кавказский узел" уже писал о жалобах жителей Ингушетии на работу врачей. Так, 10 января следователи сообщили о доследственной проверке в связи с жалобой родственников 35-летней жительницы Ингушетии Мадины Аушевой на действия врачей перинатального центра республики. По словам родственников, женщина 29 ноября 2021 года поступила в медучреждение, родила ребенка, затем состояние ее здоровья резко ухудшилось и по настоящее время не нормализовалось, женщина находится в коме. 18 января глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил об освобождении от должности главврача перинатального центра Людмилы Халухаевой, "в связи с врачебной ошибкой, повлекшей за собой тяжелые последствия для пациентки центра".

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