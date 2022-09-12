Кандидат в депутаты из Геленджика заявила Памфиловой о давлении на наблюдателя*

12 сентября 2022, 13:15

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С просьбой вмешаться в ситуации в Геленджике к главе ЦИК Элле Памфиловой обратилась кандидат в депутаты заксобрания Илона Грачевская. По ее словам, наблюдатель Татьяна Маментьева подверглась давлению и была выдворена с участка в Геленджике после того, как обнаружила, что сотрудница участковой комиссии прятала заполненные бюллетени. Местный избирком отчитался о проверке инцидента с бюллетенями.*

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября кубанское реготделение КПРФ сообщило, что на участке в Геленджике зампредседателя комиссии прятала под собой на стуле бюллетени, уже заполненные за одну из партий. Сотрудница комиссии отстранена от работы, а найденные бюллетени учитываться не будут, заверил глава избиркома Кубани. На инцидент в Геленджике отреагировала председатель ЦИК России Элла Памфилова, потребовав выяснить мотивацию сотрудницы участковой комиссии.

С 9 по 11 сентября на Кубани прошли выборы депутатов заксобрания, дополнительные выборы депутатов гордумы Краснодара, выборы депутатов гордум Новороссийска и Анапы, депутатов советов восьми районов и 24 поселений, а также глав 65 поселений. После обработки 99,9% протоколов «Единая Россия» на выборах в заксобрание Кубани набрала 70,8% голосов избирателей. КПРФ которая набрала 10,7% голосов, ЛДПР - 6,6%, "Справедливая Россия — За правду» - 5,8%, «Новые люди» - 4,8%. По данным движения "Голос"**, за три дня голосования в крае зарегистрировано более 200 сообщений о нарушениях на выборах.

Наблюдатель от КПРФ Татьяна Маментьева, которая зафиксировала нарушение, не смогла завершить свою работу на УИК № 09-01, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» кандидат в депутаты заксобрания по Геленджику от КПРФ Илона Грачевская.

По ее словам, именно Татьяна Маментьева заподозрила, что зампредседателя комиссии Тараканова сидит на бюллетенях, а после огласки факта нарушения началось давление на наблюдателя.

"Ее в 18 часов, то есть за два часа до окончания голосования, пригласили в суд, причем повестка ей была выдана в 17.58, а заседание было в 18.00. До этого ей запрещали передвигаться по участку, даже без камер. Она написала жалобу, но комиссия не согласна, говорит, что никто ничего ей не запрещал. В итоге по решению суда ее отстранили от работы на участке, и она не смогла завершить свою работу", - рассказала Грачевская.

В связи с этим Илона Грачевская записала 11 сентября видеообращение к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой вмешаться в ситуацию, однако реакции на обращение пока не получила. "Но я точно знаю, что до Памфиловой оно дошло - его пересылали ее первому заму", - сообщила Грачевская.

Официальное видеообращение Илоны Грачевской к Элле Памфиловой размещено, в частности, вечером 11 сентября на сайте КПРФ. "Именно я тот человек, который снял, пожалуй, самое скандальное видео на этих выборах вообще в России. А именно с участка 09-01 в городе Геленджик, где наш наблюдатель от КПРФ Татьяна Маментьева буквально с поличным поймала заместителя председателя комиссии Тараканову с заполненными за "Единую Россию" бюллетенями… Это мое официальное обращение к главе ЦИК Элле Памфиловой. Элла Александровна, после того, как эта вопиющая ситуация получила большой резонанс, и даже вы прокомментировали эту ситуацию на федеральных телеканалах, на нашего наблюдателя, которая, собственно, вскрыла фальсификацию, пошло какое-то дикое давление со стороны участковой избирательной комиссии. Сейчас на нее составлена огромная стопка жалоб, и сейчас ее пытаются выдворить с участка по решению суда. Для нас очевидно, что это именно последствия того, что ею была вскрыта фальсификация. Убедительно прошу вас лично вмешаться в эту ситуацию", - говорит на видео Илона Грачевская.

Татьяна Маментьева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что написала жалобу в УИК № 09-01 о нарушении своих прав как наблюдателя. "Я написала жалобу, где указала, что нарушены мои права на свободное перемещение в помещении для голосования, указав, что я имею право делать фото и видео, согласно закону. Но они решили, что я пыталась подсмотреть персональные данные избирателей в списках и сфоткать их. Под этим ложным предлогом мою жалобу признали необоснованной и не удовлетворили", - сказала она.

После этого, по словам наблюдателя, на нее завели административное дело и вызвали полицию. УИК № 09-01 выступила с иском о немедленном удалении Маментьевой из помещения для голосования. "Они сообщили суду, что я якобы препятствовала процессу голосования, фотографировала избирателей и их персональные данные без их разрешения, создавала конфликтные ситуации. На основании этой [спорной] информации суд решил удалить меня из помещения для голосования. Попасть туда я больше не смогла. То есть меня не было на самой важной части – подсчете голосов", - сообщила Татьяна Маментьева.

Сотрудник ТИК Геленджика сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что начата проверка инцидента в УИК № 09-01. "Начата проверка, о результатах сообщим позже, когда будут выяснены все обстоятельства и причины", - сказал представитель ТИК.

По словам Татьяны Маментьевой, в рамках этой проверки она была приглашена в отдел полиции, где написала объяснительную записку. "Со мной связались, попросили явиться и дать показания. Совершенно адекватно себя вели полицейские, все прошло нормально, я написала объяснительную об инциденте и уехала. Жду дальнейших действий", - рассказала она.

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* в текст внесены изменения.

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