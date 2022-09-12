Член УИК в Сочи обвинен во вмешательстве в работу избирательной комиссии

12 сентября 2022, 00:48

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Алексей Бычков, задержанный накануне силовиками в Сочи после выявления нарушений в списках избирателей, отпущен из полиции, на него составлен протокол о вмешательстве в осуществление избирательной комиссией полномочий.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября в Сочи член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Алексей Бычков обнаружил повторяющиеся имена в списках на разных участках и пожаловался на это. УИК подала иск в суд об отстранении его от работы, а сам Бычков был задержан полицией.

На задержанного в Сочи Алексея Бычкова составили протокол о вмешательстве в осуществление избирательной комиссией полномочий (статья 5.69 КоАП РФ), сообщает 11 сентября "ОВД-Инфо"*.

После составления протокола Бычкова отпустили из полиции.

"Кавказский узел" также сообщал, что на избирательном участке в Анапе члены комиссии не разрешили вести фотосъемку, там же не исключен вброс бюллетеней, сообщили наблюдатели. В Геленджике на одном из участков, по данным наблюдателя, ночью был вскрыт сейф.

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