Арестованы счета кубанского активиста Мирослава Вальковича

11 сентября 2022, 07:31

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Банк заблокировал счета краснодарского активиста Мирослава Вальковича, который проходит как свидетель по делу о фейках о российской армии.

Как сообщал "Кавказский узел", силовики в Ростове-на-Дону 8 сентября пришли с обыском к активистке и журналистке RusNews Белле Насибян. Перед обыском журналистка обнаружила, что у нее заблокированы банковские счета. По окончании обыска журналистка была доставлена на опрос в Центр по противодействию экстремизму, затем силовики отпустили ее, сообщив, что она проходит как свидетель по делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева. По этому же делу прошел обыск у редактора интернет-издания "Вечерние ведомости" Владислава Постникова в Екатеринбурге. 8 сентября обыски прошли в квартире активиста Мирослава Вальковича, он в это время был в другом городе. Активист сообщил, что он проходит свидетелем по делу против Ильи Пономарева.

Обыски у журналистов, которые прошли 8 сентября в ряде регионов России, связаны с делом бывшего депутата Госдумы от фракции "Справедливой России" Ильи Пономарева, подозреваемого в распространении фейков о российской армии, сообщили источники. Илья Пономарев заочно арестован в России в конце августа. Сам Пономарев с 2014 года проживает в эмиграции. В его отношении в 2015 году было возбуждено уголовное дело по подозрению в пособничестве растраты средств «Сколково» (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Силовики считают, что Илья Пономарев продолжает из-за рубежа "деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях", проинформировало РИА "Новости".

У Мирослава Вальковича заблокировали банковские счета, об этом со ссылкой на самого активиста 10 сентября сообщили "Свободные медиа". Арест произведён по решению Коптевского межрайонного следственного отдела следственного управления по Северному административному округу Москвы, сообщило издание со ссылкой на уведомление от Сбербанка.

Счета также заблокировали у главного редактора «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова. «Теперь еще и заблокировали банковские счета на 5 000 000 - за некий "ущерб, причиненный преступлением" [...] таких денег я никогда в жизни не держал, поэтому государству ушла сумма порядка 700 рублей. Но банковских услуг я теперь оказался лишен», - написал он в своем Telegram-канале. Постников также заявил, что никогда не общался с Пономаревым и не получал от него денег.

Напомним, Мирослав Валькович ведёт свой Telegram-канал, где высказывается о проблемах городской среды Краснодара, различных инициативах по благоустройству города. Ранее он был координатором «Штаба Навального*» в Краснодаре, откуда он ушёл в 2018 году. Ранее он сообщил, что никакого отношения к Пономареву не имеет.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

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* Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация также признана судом экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны экстремистскими организациями, по решению суда их деятельность прекращена. 25 января Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.