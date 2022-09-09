Мирослав Валькович сообщил подробности обыска в своей квартире в Краснодаре

09 сентября 2022, 04:47

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обыски прошли в квартире Мирослава Вальковича, он в это время был в другом городе. Действия силовиков связаны с расследованием дела против Ильи Пономарева, Валькович проходит по делу в качестве свидетеля, сообщил сам активист.

Как сообщал "Кавказский узел", силовики в Ростове-на-Дону 8 сентября пришли с обыском к активистке и журналистке RusNews Белле Насибян. Перед обыском журналистка обнаружила, что у нее заблокированы банковские счета. По окончании обыска журналистка была доставлена на опрос в Центр по противодействию экстремизму, затем силовики отпустили ее, сообщив, что она проходит как свидетель по делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева.

Обыски у журналистов, которые прошли 8 сентября в ряде регионов России, связаны с делом бывшего депутата Госдумы от фракции "Справедливой России" Ильи Пономарева, подозреваемого в распространении фейков о российской армии, сообщили источники. Илья Пономарев заочно арестован в России в конце августа. Сам Пономарев с 2014 года проживает в эмиграции. В его отношении в 2015 году было возбуждено уголовное дело по подозрению в пособничестве растраты средств «Сколково» (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Силовики считают, что Илья Пономарев продолжает из-за рубежа "деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях", проинформировало РИА "Новости".

Мирослав Валькович ведёт свой Telegram-канал, где высказывается о проблемах городской среды Краснодара, различных инициативах по благоустройству города. Ранее он был координатора «Штаба Навального*» в Краснодаре, откуда он ушёл в 2018 году.

Обыск у Мирослава Вальковича прошел в присутствии его супруги и детей, информировал утром 8 сентября "Коммерсант" со ссылкой на самого активиста. «Из СМИ узнал, что, якобы, связано с Пономаревым, но это бред, я к нему никакого отношения не имею», - приводит издание слова Вальковича.

Вечером в этот же день Мирослав Валькович в своем Telegram-канале рассказал подробности обыска.

"Наконец появилась возможность подробней рассказать. Сегодня утром прошёл обыск у меня в квартире, пока я находился в Славянске-на-Кубани. Дома были только жена, дети и тёща. По результатам ничего экстремистского или компрометирующего не обнаружили, изъяли только ноутбук", - написал он.

По данным активиста, дел против него не возбуждено.

"Я прохожу свидетелем (и даже не спрашивайте, почему у нас у свидетелей обыски проводят) по делу Ильи Пономарёва. Честное слово - был удивлен. С ним вообще не знаком, знать не знаю (да и желания нет). Спрашивали, владею ли я какой-то информацией про СВО и передавал ли я эту информацию Пономарёву", - написал он.

Валькович отрицает, что имеет какое-либо отношение к этому делу.

"Во-первых, я вообще не обладаю какой либо информацией о том, что происходит сейчас на территории Украины. Как вы заметили, я немного про другое. Я обладаю информацией про тротуар на Лаперуза, понимаю, что происходит с Южным скоростным периметром, но о событиях с СВО - не особо интересуюсь, поскольку как я говорил ранее, увы, никак на них повлиять не могу. Во-вторых, даже если бы и обладал какой либо информацией - в последнюю очередь стал бы про это рассказывать, тем более человеку, с которым даже не знаком. Я вполне трезво оцениваю существующую ситуацию. И да, официально — никаких анонимных пабликов и каналов я не веду. У меня на свой времени и рук не хватает. Так что надеюсь, вскоре вопрос будет окончательно закрыт", - написал активист.

Комментариев представителей Главного управления МВД России по Краснодарскому краю и Следственного управления СКР по региону в связи с обысками не поступало.

Напомним, ранее Илья Пономарев отреагировал на ситуацию с обысками у журналистов в разных регионах России. "Никаких контактов с ними не было. Я с ними не работал – ни до 2014 года, ни после. Это совершенно случайные люди", - заявил он на видео, которое было опубликовано 8 сентября в Telegram-канале "Можем объяснить".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

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* Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация также признана судом экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны экстремистскими организациями, по решению суда их деятельность прекращена. 25 января Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.