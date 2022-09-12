Пользователи соцсети связали рост разводов в Дагестане с получением пособий

12 сентября 2022, 06:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Дагестане резко выросло число разводов, за год - почти в два раза, сообщило правительство республики. Многие жители Дагестана разводятся фиктивно для того, чтобы оформить пособие на ребенка, предположили комментаторы в тг-канале.

Как писал "Кавказский узел", расходы бюджета Дагестана на выплаты родителям детей от восьми до семнадцати лет решено в 2022 году увеличить на 1,1 миллиарда рублей.

Абдулмуслим Абдулмуслимов на заседании правительства Дагестана заявил, что за 2021 год в республике было оформлено 9133 развода против 5302 разводов за 2020 год. На 1000 человек населения в республике четыре брака и три развода. Эта негативная тенденция, по мнению председателя правительства республики, должна быть проанализирована профильными ведомствами. Как отметил Абдулмуслимов, традиционно для жителей республики не было характерно разрушать семьи - это считалось позором. Сегодня молодое поколение иначе относится к институту брака, говорится в релизе, опубликованном 10 сентября на сайте правительства республики.

Комментаторы публикации в в тг-канале правительства республики посчитали, что рост разводов связан с желанием получить пособие на ребенка в неполной семье.

"Никто не разрушает семью. Развод фиктивный, чтобы получать пособия, которые начали выдавать матерям-одиночкам", - написал Сергей Кобзарев.

"Не пали контору", - ответил ему Рустам Абу Мухаммад.

"Что не сделаешь ради пособий? Мать родную скоро продадут", - замечает Zumrud.

"Принятые ограничения в законе о социальных выплатах и породили волну разводов. Государству нужно аннулировать эти ограничения и начать выдавать детям пособия в полном объеме, без всяких ограничений", - заключает Isiks Isaev.

При этом многие комментаторы считают, что проблема сохранения семьи актуальна для республики и дело не в фиктивных разводах.

"Успокаиваете себя тем, что разводы формальные. Да оглянитесь вокруг - куча разводов, не осталось ни одной семьи, где не было бы разводов. Раньше разводы если случались, то и мужчины, и женщины очень быстро создавали новые семьи. Сейчас в Дагестане толпы одиноких мужчин и женщин всех возрастов. Причём все вроде бы не прочь создать семью, но непонятно откуда у всех появились нереальные требования к мужу или жене, голливудских мелодрам пересмотрели. Десятилетиями люди в «активном поиске», а это так затягивает, гораздо веселее, чем семейная бытовуха", - пишет Наида Хаспулатова.

"Ради пособий не разводятся. Разводятся потому, что муж не работает или зарабатывает кое-как. Поэтому женщина, промучившись, решается на такой шаг", - считает Лариса Дибир.

"Причина - что мы от Ислама очень далеко, да простит нас Аллах", - заявляет Abu Usoma.

"Кавказский узел" писал ранее, что в ноябре 2020 года правительство России выделило дополнительные деньги для выплат малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет. Регионам СКФО было решено выплатить из федерального бюджета 22,08 миллиарда рублей, а регионам ЮФО – 15,51 миллиарда.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.