Кабмин Дагестана решил выделить более миллиарда рублей на детские пособия

15 апреля 2022, 14:41

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Расходы бюджета Дагестана на выплаты родителям детей от восьми до 17 лет решено увеличить на 1,1 миллиарда рублей, сообщило правительство республики.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2020 года правительство России выделило дополнительные деньги для выплат малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет. Регионам СКФО было решено выплатить из федерального бюджета 22,08 миллиарда рублей, а регионам ЮФО – 15,51 миллиарда.

На выплаты родителям детей от восьми до 17 лет в Дагестане решено дополнительно выделить 1,1 миллиарда рублей, сообщил сегодня на заседании правительства республики министр финансов Юнус Саадуев. "Будут увеличены расходы бюджета на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет за счет республиканского бюджета, в соответствии с условиями софинансирования, – в сумме 1 млрд 156 млн рублей", - говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале кабмина.

Изменения в бюджете планируется внести поправками в республиканский закон «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». "Включение указанной суммы обусловлено планируемым получением целевых федеральных субсидий в объеме 21 млрд 972 млн рублей", - поясняется в публикации.

Напомним, в декабре 2021 года жители Дагестана пожаловались, что заявки на пособие на детей от трех до семи лет рассматриваются несколько месяцев, а сами выплаты приходят с задержками. Задержки выплат возникли из-за дефицита средств в бюджете, пояснило Минтруда республики.

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