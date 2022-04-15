Администрация Дагестана. Фото: Suleymannabiev -https://ru.wikipedia.org

15 апреля 2022, 14:41

Кабмин Дагестана решил выделить более миллиарда рублей на детские пособия

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Расходы бюджета Дагестана на выплаты родителям детей от восьми до 17 лет решено увеличить на 1,1 миллиарда рублей, сообщило правительство республики.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2020 года правительство России выделило дополнительные деньги для выплат малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет. Регионам СКФО было решено выплатить из федерального бюджета 22,08 миллиарда рублей, а регионам ЮФО – 15,51 миллиарда.

На выплаты родителям детей от восьми до 17 лет в Дагестане решено дополнительно выделить 1,1 миллиарда рублей, сообщил сегодня на заседании правительства республики министр финансов Юнус Саадуев. "Будут увеличены расходы бюджета на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет за счет республиканского бюджета, в соответствии с условиями софинансирования, – в сумме 1 млрд 156 млн рублей", - говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале кабмина.

Изменения в бюджете планируется внести поправками в республиканский закон «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». "Включение указанной суммы обусловлено планируемым получением целевых федеральных субсидий в объеме 21 млрд 972 млн рублей", - поясняется в публикации.

Напомним, в декабре 2021 года жители Дагестана пожаловались, что заявки на пособие на детей от трех до семи лет рассматриваются несколько месяцев, а сами выплаты приходят с задержками. Задержки выплат возникли из-за дефицита средств в бюджете, пояснило Минтруда республики.

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Примечание:

"Мишустин дал поручения по развитию регионов Северного Кавказа", "Отставка премьер-министра Дагестана стала итогом противостояния Меликова и Керимова", "В регионах Юга России выросло число малоимущих".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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