Москва выделила регионам юга России более 37 миллиардов на детские пособия

17 ноября 2020, 11:50

Правительство России выделило дополнительные деньги для выплат малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет. Регионы СКФО получат из федерального бюджета 22,08 миллиарда рублей, а регионы ЮФО – 15,51 миллиарда, решил глава кабмина Михаил Мишустин.

Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда кабмина дополнительных 61,8 миллиарда рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет. "Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 4,2 миллиона человек", - говорится в публикации, размещенной сегодня на сайте кабмина.

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента с 1 января, а выплаты начались 1 июня, их получают семьи с низкими доходами, говорится в сообщении. "Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка. Это примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона. Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты", - пояснила пресс-служба правительства.

Как писал "Кавказский узел", Калмыкия, Ингушетия и Карачаево-Черкесия заняли нижние строчки рейтинга по доходам населения, составленного в июле этого года на основе данных Росстата. Ингушетия, Кабардино-Балкария и Чечня вошли в список регионов с высоким показателем крайней бедности населения.

Общая сумма субсидий регионам выросла, согласно документу, до 123,4 миллиарда рублей. В список включены все регионы СКФО и ЮФО, из них в Северо-Кавказском федеральном округе в 2020 году наибольшая сумма выделена Дагестану (7274,4 миллиона), а в Южном - Краснодарскому краю (6948,9 миллиона рублей).

Чеченская Республика, согласно распоряжению, получит 5034,7 миллиона рублей, Ростовская область - 4298,8 миллиона рублей, Ставропольский край - 3702,4 миллиона, Кабардино-Балкария - 2697,7 миллиона, Волгоградская область - 1780,8 миллиона, Астраханская - 1387,1 миллиона, Северная Осетия - 1381,3 миллиона, Ингушетия - 1176,1 миллиона, Карачаево-Черкесия - 813,6 миллиона, Адыгея - 710,4 миллиона, а Калмыкия - 385,1 миллиона рублей.

Таким образом, общая сумма субсидий регионам юга России составляет 37,59 миллиарда рублей, из них регионам СКФО выделено 22,08 миллиарда, а регионам ЮФО – 15,51 миллиарда рублей.