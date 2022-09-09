Житель Ставрополья оштрафован за дискредитацию военных

09 сентября 2022, 01:52

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Суд оштрафовал жителя Шпаковского района Евгения Лаврика, признав его виновным в дискредитации российских вооруженных сил.

Силовики оставили протокол о дискредитации военных на жителя Шпаковского района Евгения Лаврика.

Суд признал его виновным в дискредитации российский армии и назначил штраф, сообщили 8 сентября "Кавказ. Реалии".

Дело Лаврика по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России) было передано в суд 31 августа, в тот же день суд вынес постановление о назначении административного наказания, следует из карточки дела на сайте Шпаковского райсуда Ставропольского края.

Сумма штрафа не уточняется, однако известно, что часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ предусматривает для граждан штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Комментариев Лаврика или его представителей относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" ранее писал, что 2 сентября стало известно деле о дискредитации армии в отношении жителя Предгорного района Максима Кукатова, которое поступило в суд.

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