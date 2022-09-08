08 сентября 2022, 18:19

Жительница Дагестана признана виновной в дискредитации армии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Кизлярский районный суд назначил административное наказание  Марджине Рамазановой за дискредитацию российских вооруженных сил.

Дало о дискредитации армии в отношении Марджины Рамазановой поступило в Кизлярский районный суд, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Административный протокол по статье о дискредитации армии  в отношении Марджины Рамазановой поступил в Кизлярский районный суд  5  сентября, в тот же день суд рассмотрел материалы и вынес постановление о назначении административного наказания, следует из карточки дела на сайте суда.

Часть 1 статьи 20.3.3 КоАП России (о публичных действиях, направленных на дискредитацию вооруженных сил России) предусматривает для граждан штраф от 30 до 50 тысяч рублей. 

"Кавказский узел" также писал, что суд признал Асхабали Алибекова, известного в Новороссийске по блогу "Дикий десантник", виновным в дискредитации российской армии из-за выложенного в YouTube видео с одиночного пикета на городской площади. Ему назначен штраф в 50 тысяч рублей.

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* проект "Радио Свобода", которое включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

 "Житель Сириуса оштрафован за дискредитацию военных", "Активист задержан в Туапсе после пацифистского пикета", "Два жителя Северной Осетии оштрафованы за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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