Активист задержан в Туапсе после пацифистского пикета

04 сентября 2022, 12:26

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Силовики в Туапсе задержали Заура Тешева, проводившего одиночный пацифистский пикет, сообщила жена активиста.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ), предусматривающих для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. К 7 июня, по данным правозащитников, Кубань вошла в тройку регионов-лидеров по числу административных дел о дискредитации армии.

В Туапсе силовики задержали активиста Заура Тешева, который проводил одиночный пацифистский пикет, сообщила жена Тешева.

По ее словам, пока неизвестно, куда увезли Тешева и что ему инкриминируют, информирует сегодня в 11.57 мск правозащитный проект "ОВД-инфо"* в Telegram-канале "ОВД-Инфо LIVE". Когда Заур Тешев проводил пикет, в публикации не уточняется.

Управление МВД по Краснодарскому краю, по состоянию на 12.25 мск, не сообщило на своем сайте о задержании Заура Тешева.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.