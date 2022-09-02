Заложники Беслана заявили о проблемах с реабилитацией

02 сентября 2022, 21:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Лариса Кудзиева, получившая множественные ранения во время теракта, из-за задержки с выплатой не смогла попасть на операцию в Германию. Жертвам теракта и их родственникам нужна также психологическая помощь, считает бывшая заложница Фатима Кусова.

Как писал "Кавказский узел", в связи с отсутствием закона о жертвах теракта денег, выделяемых из бюджета пострадавшим от теракта в Беслане, недостаточно для лечения и реабилитации всех бывших заложников, рассказали представители "Матерей Беслана" и "Голоса Беслана".

1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в школе №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, 186 из них – дети. Еще 810 человек получили ранения. Лишь спустя 14 лет после трагедии, в декабре 2018 года, полпред президента в СКФО Александр Матовников сделал первое со времени теракта официальное признание в том, что штурм школы планировался изначально, несмотря на протесты местных жителей. Полпред президента также подтвердил, что школу обстреливали из танка.

В 2004 году Лариса Кудзиева отвела сына на линейку в первый класс. "Я не хотела идти. Потому что была в трауре, в тот год я потеряла мужа. Он очень ждал и хотел отвести сына в первый класс, он и сам окончил эту школу. Договорились, что сына отведет на линейку моя старшая дочь Мадина, которая была на тот момент уже студенткой. Накануне нас обзвонили и сказали, что линейка будет на час раньше, не в 10, а в 9 утра. Террористы тоже подъехали к 9 утра. Интересно, если бы нам не перенесли линейку, где бы они час болтались. Дети уже спустились вниз, а я вышла на балкон и меня будто бы кто-то толкнул – иди с ними. Я крикнула дочке "Мадина, подожди, я иду с вами". Так мы попали втроем в этот ад", - рассказала Лариса Кудзиева.

Во время штурма Лариса получила серьезные ранения. "В этом году я дважды была в Германии – в феврале и в мае. Это были консультативные приезды. Ранение у меня было тяжелое – минно-взрывная рана. Ранение получила во время штурма, бандюга этот бросил гранату в нашу сторону, когда в столовой нас освобождали. Половины лица практически не было, кости лица сильно пострадали, мягкие ткани, были выбиты зубы, правая рука была изодрана в клочья. На сегодняшний день у меня было больше тридцати операций. До сегодняшнего дня я лечусь и пытаюсь восстановиться. Сейчас я могу писать рукой, это большое достижение, то есть с рукой более-менее всё нормально, а с лицом нет", - отметила она.

За те сложные операции, которые могут помочь Ларисе, взялись немецкие врачи в Гёттингене и в Берлине. Стоимость лечения составляет двадцать пять с половиной тысяч евро. "На операцию я должна была выехать 5 июля, наш Минсоц задержал мне выплату денег. Задержали так, что я не успела вылететь. Операцию перенесли на 31 августа. А виза моя закончилась 24 августа",- рассказала она, отметив, что пока не смогла получить визу в Германию.

31 августа, представители 27 стран ЕС достигли политической договоренности полностью заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией, заявил по итогам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Частично упрощенный режим приостановлен с 28 февраля — тогда ограничения коснулись предпринимателей и официальных лиц.Принятое главами МИД европейских стран решение будет означать, что «определенным группам россиян» ЕС продолжит выдавать визы, но каждого претендента будут рассматривать в индивидуальном порядке. Количество выданных виз уменьшится, получать их будет сложнее и дольше, кроме того, визовый сбор увеличится с текущих 35 до €80. Когда решение вступит в силу, пока неизвестно, сообщило 1 сентября РБК.

Консультант "Первого визового центра" во Владикавказе сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что повторную визу получить возможно, если иметь приглашение на лечение и сопроводительное письмо. Осложнить получение визы может только большая очередь на запись.

По словам Ларисы, деньги ей выдали как материальную помощь, однако за неё нужно отчитаться. Те деньги, траты по которым не будут подкреплены документами, нужно вернуть обратно. Материальная помощь не покрывает питание и выдаётся в рублях по курсу Центрального банка. По этому курсу приобрести валюту представляется сложным, подчеркнула Лариса. "Нас как-то принижают, я считаю, вот такими «отчётиками». А то, что со мной случилось и я получила такое ранение, стала инвалидом второй группы, кто передо мной отчитался, что случилось? И вообще, почему это со мной случилось?" - сказала Кудзиева.

Жертвам теракта и их родственникам необходима помощь в лечении не только физического здоровья, но и ментального, заявила Фатима Кусова на сегодняшней встрече в арт-пространстве "Лампа".

Фатима Кусова и её сестра Дзерасса Кусовы были заложницами в школе №1. Младшая сестра Кусовых Мадина погибла. В 2021 году Кусовы провели встречу, посвященную осмыслению теракта "Рефлексия Беслана".

Сегодня на встречу собрались десять человек – люди, которые, по их словам, чувствуют сопричастность к трагедии. Также на встрече была еще одна бывшая заложница Анастасия Туаева.

Фатима Кусова считает, что психологическую травму после теракта в Беслане преодолели лишь единицы. По ее словам, пострадавшим оказывалась психологическая помощь, но это не было системно. "Рефлексия Беслана" по задумке Кусовых, должна помочь людям преодолеть барьер и подтолкнуть к проработке психологической травмы. "Беслан – это коллективная травма для Осетии, не только для тех, к то непосредственно был в теракте. Из этого нужно выбираться и использовать эту боль как потенциал в своей деятельности или творчестве", - сказала Фатима Кусова.

"Кавказский узел" также писал, что правительство Северной осетии выделило примерно по 40 миллионов рублей в год для санаторно-курортного лечения пострадавших в теракте. Сумма в 40 миллионов позволяет помочь примерно 350 людям. "А одних заложников, которые нуждаются в лечении и реабилитации, 800 человек. Естественно, всех охватить не могут", - рассказала активистка "Голоса Беслана" Эмма Тагаева.

В разделе "Хроники" на "Кавказском узле" опубликована хроника теракта и последовавших за ним событий.

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