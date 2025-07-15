Верховный суд утвердил решение о компенсации Фатиме Тасоевой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правобережная центральная районная клиническая больница в Беслане требовала отменить решение о компенсации Фатиме Тасоевой, чья дочь умерла в роддоме, но суд отклонил доводы клиники.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2025 года Алагирский районный суд Минздрав Северной Осетии и Правобережную центральную районную клиническую больницу выплатить два миллиона рублей Фатиме Тасоевой, чья дочь умерла в роддоме. Больница впоследствии обжаловала это решение в Верховном суде республики.

19 декабря 2021 года 32-летняя роженица Аида Тасоева скончалась в Правобережной ЦРБ после осложнений от коронавируса. Ее мать, жительница Северной Осетии Фатима Тасоева считает, что к смерти дочери привело неправильное лечение. Она обращалась в местные органы власти и ведомства, а также к Владимиру Путину, председателю СКР Александру Бастрыкину и в Генпрокуратуру, чтобы добиться наказания виновных.

Верховный суд Северной Осетии оставил без изменения решение Алагирского райсуда по гражданскому иску Фатимы Тасоевой, который постановил выплатить ей компенсацию морального вреда за смерть дочери.

После рассмотрения апелляции решение вступило в силу, больница и Минздрав обязаны выплатить женщине 2 млн рублей, сообщил адвокат Сергей Броницкий, представлявший интересы Тасоевой.

“Больница до конца настаивала на своей позиции, что они ни в чем не виноваты. Минздрав апелляцию не подавал, но в суде активно участвовал и выражал позицию, схожую с позицией ЦРКБ”, - цитирует его слова “Сапа Кавказ”.

Судебное заседание по иску Тасоевой в Верховном суде Северной Осетии состоялось 8 июля, следует из карточки дела на сайте суда. Результат апелляционного рассмотрения в карточке не указан.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.