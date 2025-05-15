Мать Аиды Тасоевой добивается уголовного дела в связи со смертью дочери

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Больница в Беслане подала апелляцию на решение о выплате матери умершей в эпидемию коронавируса роженицы Аиды Тасоевой двух миллионов рублей. Фатима Тасоева требует привлечения виновных в смерти дочери к ответственности.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря 2021 года 32-летняя роженица Аида Тасоева скончалась в Правобережной ЦРБ после осложнений от коронавируса. Ее мать, жительница Северной Осетии Фатима Тасоева считает, что к смерти дочери привело неправильное лечение. Она обращалась в местные органы власти и ведомства, а также к Владимиру Путину, председателю СКР Александру Бастрыкину и в Генпрокуратуру, чтобы добиться наказания виновных. Алагирский районный суд частично удовлетворил иск Фатимы Тасоевой к министерству здравоохранения Северной Осетии и Правобережной центральной районной клинической больнице Беслана и обязал их выплатить Тасоевой два миллиона рублей.

Восемь смертей беременных женщин были зарегистрированы в одной из районных клинических больниц в Северной Осетии в сентябре-декабре 2021 года. 22 января 2022 года стало известно, что после обращения их родственников Александр Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации.

Правобережная центральная районная клиническая больница Северной Осетии подала в Верховный суд республики апелляцию на решение Алагирского райсуда по гражданскому иску Фатимы Тасоевой. Суд обязал ЦРКБ субсидиарно с Минздравом республики выплатить женщине 2 миллиона рублей компенсации морального вреда за некачественную медпомощь ее дочери Аиде. Девушка скончалась в конце 2021 года в роддоме больницы, перепрофилированной под ковидный госпиталь. Ее новорожденного сына удалось спасти.

В распоряжении «Кавказского узла» есть копия апелляционной жалобы. "С решением суда не согласны в связи с неправильным определением судом обстоятельств, имеющих значение для дела», - говорится в ней

По данным больницы, суд не принял во внимание, что Аида занималась самолечением в течение нескольких дней до попадания в госпиталь. Кроме того, врачи считают, что не было установлено признаков недооценки тяжести состояния Тасоевой. Экспертиза показала, что клинический диагноз пациентке был установлен правильно и своевременно, а проводимая интенсивная терапия в целом соответствовала действующим рекомендациям.

Версию о самолечении категорически отвергает мать погибшей Фатима Тасоева. "Она же наблюдалась в поликлинике, как она могла сама себя лечить. И у наших адвокатов никаких претензий к врачам поликлиники нет", - сказала Фатима Тасоева корреспонденту "Кавказского узла".

Аида, врач по образованию, следила за своим состоянием, находилась под наблюдением в женской консультации и постоянно была на связи со своим лечащим врачом, консультировалась также с врачами в больнице. «В 20-х числах ноября она заболела. Ее лечили сначала витаминами, не сделали даже КТ, там тоже много вопросов. В Северной Осетии только один ковидный роддом, в Беслане. Я им тогда позвонила, сказали - пусть приезжает. Дочь поехала, проконсультировалась, говорила, что все нормально, пила какие-то лекарства, что ей выписали, была на ногах, активной. И я была спокойной", - рассказывала Фатима Тасоева "Кавказскому узлу". Аида попала в больницу с температурой, а через два дня ее уже перевели в реанимацию больницы, уверив, что это сделано для комфорта пациентки. О том, что девушка в реанимации, родственники узнали позже

По ее данным, планируется возбуждение уголовного дела.

"Мне сообщили следователи, что будет возбуждено уголовное дело. Я буду настаивать, чтобы в отдельное производство вынесли действия судмедэкспертизы, которая заменила биоматериал Аиды на биоматериал ребёнка. Это доказала московская судебно-медицинская экспертиза".

У Аиды еще и старший сын, 14 лет ему исполнилось. Он постоянно спрашивает, мама по вине врачей умерла или ковид был?

По словам Тасоевой, семья Аиды заодно с ней в борьбе за справедливость, но все это связано с большими финансовыми и моральными затратами.

"Адвокаты из Краснодара выезжали восемь раз. Это всё же траты финансовые. Они мне стали как родные члены семьи. Они не просто свою работу выполняют, но вот каждое моё слово, каждое моё желание, они всегда рядом и они всегда стараются помочь мне. А сколько раз лежала я в больнице, я уже даже об этом не хочу говорить", - сказала она.

"Семья Аиды полностью меня поддерживает. У Аиды еще и старший сын, 14 лет ему исполнилось. Он постоянно спрашивает, мама по вине врачей умерла или ковид был?", - рассказала Тасоева.

По словам Фатимы, семья дочери получает пенсию по потерю кормильца, но муж не может работать, так как за ребенком нужен уход. "Отец и бабушка очень хорошо смотрят за этими детьми. Маленький вообще привык к свекрови как к родной матери. Часто болеет, но семья очень хорошо смотрит за детьми. Младший в садик ходит", - рассказала она.

Фатима Тасоева отметила, что у нее претензии к конкретным врачам, которые занимались ее дочерью, в частности уверяли, что с ней все хорошо. При этом по ее данным, Аида получала антибиотики "лошадиными дозами", хотя ей не провели необходимые для их назначения анализы.

Она отметила, что руководство больницы не проявило сочувствия и человеческого отношения к родным, хотя бы "просто остановиться и сказать родителям - "мы делаем всё, что в наших силах""."Вот сейчас начнется уголовное дело по смерти девяти рожениц и посмотрим, что будет. Нам уже торопиться некуда", - сказала Тасоева.

Напомним, восемь смертей беременных женщин были зарегистрированы в одной из районных клинических больниц в Северной Осетии в сентябре-декабре 2021 года. 22 января 2022 года стало известно, что после обращения их родственников Александр Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации.

"Кавказский узел" также писал, что жалобы на некачественное оказание медпомощи роженицам поступали и из других регионов Кавказа, чаще всего из Ингушетии. Так, суд в Назрани постановил взыскать 1,5 миллиона рублей с Ингушской республиканской клинической больницы в пользу Заремы Бекбузаровой, которая получила инвалидность после операции. Ответственность за состояние Бекбузаровой несет и перинатальный центр, где ей делали кесарево сечение, уверена защита.

"Кавказский узел" также писал, что 29 ноября 2021 года Мадина Аушева приехала в перинатальный центр Ингушетии рожать шестого ребенка. Она родила мальчика, после чего ей стало значительно хуже, и Аушева впала в кому. В феврале 2022 года женщина, по-прежнему находившаяся в коме в тяжелом состоянии, была переведена в московскую клинику. В июле 2024 года она умерла, так и не придя в сознание. Родственников не информируют о ходе следствия, а власти Ингушетии не выполнили обещание наказать виновных, пожаловались близкие роженицы.

20 января 2022 года следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по статье о халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью. По их версии, операция пациентке была проведена с нарушением порядка оказания медпомощи. Двумя днями ранее глава Ингушетии сообщил об освобождении от должности главврача перинатального центра Людмилы Халухаевой в связи с врачебной ошибкой.

Новорожденный ребенок жительницы Ингушетии умер в перинатальном центре 23 января 2022 года. Родные роженицы считают, что смерть ребенка стала следствием врачебной халатности и потребовали расследования.

Ингушский активист и блогер Адам Хамчиев рассказал тогда "Кавказскому узлу", что в отделение партии "Гражданская инициатива" поступило уже более 70 обращений от жителей республики с сообщениями о некачественном оказании медицинских услуг, которые привели к тяжелым последствиям для здоровья.

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