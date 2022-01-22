Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации с гибелью рожениц в Северной Осетии

22 января 2022, 12:23

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Родные умерших в Северной Осетии беременных женщин обратились к главе Следкома, и тот потребовал разобраться в ситуации.

Восемь смертей беременных женщин были зарегистрированы в одной из районных клинических больниц в Северной Осетии в сентябре-декабре 2021 года. "По данному факту следственными органами СК России по Республике Северная Осетия-Алания проводится доследственная проверка", - сообщили следователи.

Родственники умерших направили обращение на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он, в свою очередь, поручил руководителю республиканского ведомства доложить о ходе проверок по фактам смерти женщин, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного комитета России.

"Кавказский узел" ранее писал о гибели пациентов в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе. 9 августа 2021 года там произошла авария на кислородной трубе, в реанимации умерли девять пациентов с коронавирусом. По делу о гибели пациентов следователи задержали 58-летнего главврача больницы. 12 августа сотрудники больницы написали письмо в его поддержку. 13 августа родственники умерших заявили, что проблемы с подачей кислорода пациентам в больнице отмечались в течение двух суток. Минздрав Северной Осетии сообщил, что главврач заранее указывал на необходимость второй кислородной линии, и власти выделили деньги на ее строительство. Суд отправил главврача под домашний арест.