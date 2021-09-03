Жертвы теракта в бесланской школе поделились опытом преодоления трагедии

03 сентября 2021, 03:30

Справиться с психологическими травмами после захвата школы террористами в Беслане помогла работа над собой, йога, книги психотерапевтов и активная общественная деятельность, сообщили на встрече, посвящённой годовщине трагедии, бывшие заложники.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября трехдневные траурные мероприятия в Северной Осетии начались с заупокойного богослужения и возложения цветов в бесланской школе, захваченной 17 лет назад террористами. Следствие по делу о захвате школы террористами 1 сентября 2004 года в Беслане должно активизироваться и принять во внимание материалы Страсбургского суда, заявила на пресс-конференции в Северной Осетии глава комитета "Матери Беслана" Сусанна Дудиева. Пострадавшие при захвате школы в Беслане в этом году добились помощи с лечением и реабилитацией, но сохраняется проблема с трудоустройством бывших заложников, а закон о статусе жертв терактов до сих пор не принят, отметила она.

1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, 810 человек получили ранения. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)", а в разделе "Хроники"- хроника захвата школы и последовавших за ним событий.

Во Владикавказе встречи рефлексии теракта прошли в арт-пространстве "Лампа". В первый день своим опытом выхода из депрессии делились бывшие ученики №1 в Беслане. 2 сентября прошла встреча с матерями "Голоса Беслана".

На встречу 1 сентября пришло около десяти человек. В их числе были и бывшие заложники школы №1 в Беслане, следует из аудиозаписи встречи, которая имеется в распоряжении корреспондента "Кавказского узла".

Открыла встречу бывшая заложница бесланской школы Фатима Кусова. Она рассказала, что изначально планировалось пригласить всех пострадавших, которым удалось справиться со своими травмами, чтобы они раскрыли свои пути решения психологических проблем. Но организаторы столкнулась с тем, что таких людей оказалось мало, буквально единицы.

"Для меня большую роль в том, что я вышла из этой травмы, сыграла Дзера (родная сестра). Первое время я покупала и слушала песни про Беслан ("Реквием"), и Дзера их прятала или выкидывала. Она говорила: "Зачем ты слушаешь эти песни?" А я не понимала, я была в своей травме. А у Дзеры уже тогда было стремление, что нам нужно выбираться из этого состояния. То, что она делала в поиске выхода из депрессии, меня злило. Мне казалось, что невозможно из этого вылезти. Когда спустя десять лет я увидела, что у Дзеры получилось, меня это встряхнуло. И я подумала, раз у нее получилось, значит, и у меня получится", - рассказала Фатима Кусова.

Ее сестра Дзера Кусова после окончания школы училась в Санкт-Петербурге, а затем вместе с супругом переехала в Англию. Сейчас она вернулась в Осетию, и вместе с сестрой Фатимой они организуют арт-пространство "Лампа", где проводят дискуссионные встречи, концерты и клубы по интересам. Идея провести встречу для рефлексии бесланской трагедии принадлежит Фатиме, которая два года назад впервые выступила публично со своей историей. В семнадцатую годовщину теракта своим опытом решила поделиться и Дзера Кусова. Женщина утверждает, что она одна из немногих, кто с этим справился.

Дзера Кусова начала свое выступление с предыстории, коротко описав сам теракт. Она сказала, что вместе со своими младшими сестрами Фатимой и Мадиной была в числе заложников. Ей и Фатиме удалось выбраться из спортзала живыми, а Мадина погибла. Она сделала акцент на том, что она и сестры были поздними детьми, и для родителей потеря Мадины стало сильнейшим потрясением, с которым они не смогли смириться.

"У меня было такое ощущение, будто я попала в вакуум. Меня абсолютно ничего не трогало, все абсолютно стало серым, потеряло краски, время перестало идти. Первое время я открывала газеты и с ужасом обнаруживала, что прошел уже месяц, а мое сознание постоянно крутилось в этом сентябре, эти три дня прокручивались перед глазами каждый день. Это было очень странно. Жизнь идет, а ты ее наблюдаешь, как фильм, и это тебя вообще не трогает. Первый раз нас повезли на Кубу, я не хотела. Нас выдернули из этой реальности, где все было плохо, и я поняла, что где-то в другой части света жизнь продолжается, люди улыбаются, люди живут и это сузило рамки моей трагедии. Я поняла, что это не абсолютная трагедия на всем земном шаре и тогда появилась надежда, что, возможно, и моя жизнь пойдет дальше. Потом мы, как на наркотик, подсели на этот эффект - нам хотелось убежать от этой ужасной реальности, мы стали сами записываться и ездить в путешествия. Там мы были в кругу своих одноклассников, мы рассказывали друг другу что произошло, вместе плакали, и это тоже имело свой терапевтический эффект, но все равно мы оставались в той реальности", - рассказала Дзера Кусова.

Она сказала, что, когда после окончания школы вместе с Фатимой уехала учиться в Санкт-Петербург, в северном климате у нее начались панические атаки. "Я не знала, что это такое: просыпаюсь утром, а меня трясет. Я вызываю "скорую", а мне говорят: "Вы что шутите? У нас люди умирают, а вы ерундой страдаете", - вспоминает она.

По словам Дзеры Кусовой, она стала изучать, как справляться с паническими атаками, и ей помогли медитации и концентрация внимания на "здесь и сейчас". Она стала активно практиковать кундалини-йогу. "У меня прошли невралгические боли в шее, которыми я страдала после трех дней напряженного сидения в школе. Общее состояние стало лучше – я стала высыпаться за четыре часа в день и появилась энергия для жизни", - рассказала Кусова.

Большую роль в ее восстановлении сыграли книги психотерапевтов. "Это было первым шагом выхода из депрессии - я приняла осознанное решение, что хочу быть счастливой, хочу видеть снова солнечный свет, чтобы мир окрасился красками, чтобы я чувствовала и была здесь и сейчас, а не там в прошлом, прокручивая произошедшее", - говорит она.

Для того, чтобы решиться быть счастливой, нужна определенная смелость, считает Дзера. "Все страдают, и люди очень легко объединяются в этом страдании, они легко поддерживают, когда кому-то плохо. И решиться на счастье - это такой дерзкий поступок", - отметила она.

Дзера поделилась, что прочитала за время работы над собой много литературы. Вопрос смерти, который очень рано встал перед детьми из бесланской школы, она решала, углубляясь в духовные практики и ища ответы в разных учениях. "Я поняла, что, возможно, что-то после смерти есть. И осетинские традиции и культура говорят об этом. Но другие источники, подтверждающие это, мне помогли понять, что это всего лишь переход, и позволили как-то принять смерть и относиться в ней более спокойно", - рассказала женщина.

Дзера отметила, что "в какой-то определенный момент смогла поблагодарить за этот опыт, за то кем стала". "Я стала сильной, развилась духовно, стала более оптимистичной, более живой и деятельной. И если бы этого не случилось, я была бы совершенно другим человеком, мои ценности бы не поменялись. И когда я смогла поблагодарить за этот опыт, эта ситуация перестала надо мной довлеть. То есть я начала жить", - сказала она.

По словам Дзеры, ей понадобилось десять лет "чтобы выйти из состояния жертвы и начать жить". Она отметила, что все еще продолжает работу над собой.

Далее встреча перешла в формат дискуссии и обсуждения. Участники делились своими переживаниями и отношением к памяти Беслана. Присутствовавшие сошлись во мнении, что подобные встречи нужно проводить чаще, чтобы больше бывших заложников, а также других людей, для которых Беслан стал болью на всю жизнь, вовлекалось в рефлексию.

2 сентября у всех желающих также была возможность выступить со своими мыслями на тему преодоления душевных травм. Организаторы пригласили на нее всех, кто прошел Беслан и готов поговорить о преодолении своих психологических травм. На призыв откликнулось менее десяти человек. Спикерами встречи стали Элла Кесаева и Эмма Тагаева – активистки "Голоса Беслана". В камерной обстановке они поделились своим опытом пережитой трагедии, рассказали, что погружение в работу и поиски справедливости стали для них способом справляться с депрессией.

Элла Кесаева сообщила, что по образованию она химик-биолог. Она призналась, что раньше толком не могла пользоваться компьютером и составлять заявления, но за семнадцать лет судебных разбирательств по бесланскому делу практически без помощи юристов смогла добиться победы в Европейском суде по правам человека.

На вопрос, справилась ли она с пережитой трагедией, Элла сначала ответила: "Я не справилась". Но затем уточнила, что если сравнивать с другими пострадавшими, то справилась, и причина этому - ее активная деятельность.

3 сентября организаторы планируют устроить "открытый микрофон", где каждый сможет высказаться о наболевшем.