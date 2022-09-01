Три человека пострадали при взрыве газа в Тбилиси

01 сентября 2022, 09:42

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Семейная пара и их ребенок госпитализированы после взрыва газа в тбилисском поселке Бендукидзе.

Члены одной семьи - муж, жена и их ребенок - были госпитализированы сегодня после взрыва в коттеджном поселке Бендукидзе на окраине Тбилиси. По предварительной информации, взрыв произошел из-за утечки газа, сообщило издание "Новости-Грузия". Пострадали, предположительно, не граждане Грузии, сказано в сообщении.

От взрыва пострадали несколько квартир и стоящие поблизости машины, отметило издание Interpressnews со ссылкой на местных жителей. Поселение в тбилисском районе Диди Дигоми, к которому относится коттеджный поселок, снабжает газом компания "Дигоми газ", указало издание. "На месте происшествия работает полиция", - говорится в публикации.

"Кавказский узел" писал, что в феврале в этом же районе Тбилиси после взрыва из-за утечки газа был госпитализирован с ожогами житель многоэтажки.

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