Человек пострадал при взрыве газа в Тбилиси

15 февраля 2022, 10:30

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Житель многоэтажки в тбилисском районе Дигоми госпитализирован с ожогами после взрыва из-за утечки бытового газа.

По данным спасателей, сегодня в одном из многоквартирных домов в тбилисском районе Дигоми произошел взрыв, после которого начался пожар.

При взрыве пострадал один человек, он доставлен в больницу с ожогами, информировал на своем сайте телеканал "Рустави-2" со ссылкой на МЧС Грузии.

По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки бытового газа, пожарные локализовали пожар, состояние здоровья пострадавшего оценивается как средней тяжести, передал сегодня на своем сайте телеканал "Формула" со ссылкой на МЧС Грузии.

"В эти минуты пожар уже локализован. Ведутся работы по его ликвидации. На месте работает несколько бригад пожарных", – привел сегодня "Sputnik Грузия" слова одного из спасателей.

"Кавказский узел" также писал, что 20 декабря 2021 года один из жильцов девятиэтажного дома в тбилисском районе Вазисубани был госпитализирован после взрыва газа с ожогами 60% тела, еще несколько человек отравились угарным газом.