Врачи сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в Тбилиси

20 декабря 2021, 09:57

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Один из жильцов девятиэтажного дома в тбилисском районе Вазисубани помещен после взрыва в реанимацию с ожогами 60% тела, состояние остальных пострадавших удовлетворительное, рассказали врачи. Версия об утечке газа перед взрывом не подтвердилась, сообщили в компании "Тбилиси Энерджи".

Как писал "Кавказский узел", взрыв и пожар на первом этаже девятиэтажного дома в тбилисском районе Вазисубани произошли вечером 19 декабря, по предварительным данным, из-за утечки газа. Владелец квартиры, где произошел взрыв, был госпитализирован в тяжелом состоянии в ожоговый центр университетской клиники имени Хечинашвили, еще четыре жильца из соседних квартир были помещены в больницу с признаками удушья от дыма.

У одного из пострадавших, 43-летнего мужчины, диагностированы ожоги 60% тела, он помещен в реанимационное отделение, сообщила врач ожогового центра имени Хечинашвили Тея Уротадзе.

По ее словам, состояние остальных пострадавших, госпитализированных с отравлением, удовлетворительное, пишет сегодня "ИнтерпрессНьюс".

Сотрудники компании "Тбилиси Энерджи" осмотрели место происшествия и пришли к предварительному выводу, что взрыв не связан с природным газом, рассказал представитель компании Ираклий Деканоидзе.

"Осмотр провела компания «Тбилиси Энерджи», и по ее результатам могу вам сказать, что вероятность взрыва природного газа на месте отсутствует. Следствие выяснит, что произошло", - приводит сегодня его слова на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

Напомним, 8 октября в Батуми девять человек погибли при обрушении подъезда пятиэтажного жилого дома. Очевидцы рассказали, что обрушению дома предшествовал взрыв. В доме жили около ста семей, 13 из них размещены в гостиницах, остальные остановились у родных и в другом жилье. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении монтажных работ, в качестве подозреваемых были задержаны трое рабочих. 11 октября было объявлено в Грузии днем траура по погибшим в Батуми.