Бакинские аналитики поставили в вину Горбачеву карабахский конфликт и "Черный январь"

31 августа 2022, 19:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Перестройка, которую проводил первый президент СССР Михаил Горбачев, обусловила карабахский конфликт и убийство мирных жителей Баку в январе 1990 года, но в конечном итоге привела Азербайджан к независимости, заявили опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" азербайджанские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", первый и единственный президент СССР и последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, умер 30 августа в московской больнице. Вина за трагические события, сопровождавшие развал СССР, лежит, в том числе и на Горбачеве, заявил первый президент Азербайджана Аяз Муталибов.

В Азербайджане в 1990 году произошли трагические события, которые вошли в историю страны как "Черный январь". В ночь на 20 января по указанию руководства СССР в Баку был введен 35-тысячный армейский корпус. В результате спецоперации были убиты 137 мирных жителей, более 744 человек получили ранения, говорится в справке "Кавказского узла" "Черный январь" в Баку (1990)". В январе 1994 года Генеральная прокуратура Азербайджана завершила следствие по расследованию событий "Чёрного января", назвав среди виновников трагедии президента СССР Михаила Горбачёва. В марте 2003 года следственное управление по особо тяжким преступлениям прокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело против него за нарушение статей 119 Конституции СССР и 71 Конституции Азербайджанской ССР.

СССР был обречен на перемены, сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Центра национальной стратегической мысли, один из лидеров национально-демократического движения страны в конце 80-х – начале 90-х годов, спикер парламента Азербайджана в 1992-93 годах Иса Гамбар. "С середины 80-х годов XX века изменения стали необходимостью. Они диктовались катастрофическим ухудшением социально-экономических показателей страны, всеобщим дефицитом даже на товары повседневной необходимости, международной изоляцией СССР после ввода войск в Афганистан, усилением отставания Союза, в том числе в военной сфере от Запада. И осуществление перемен выпало на долю Горбачева", – заявил он.

Геополитический кризис, вызванный политикой перестройки, создал большие шансы и в то же время породил большие проблемы. Азербайджан в результате этих процессов обрел независимость. В этом была самая большая польза перестройки для Азербайджана.

По мнению Гамбара, перестройкой в СССР начался период "тектонических изменений в международных отношениях", которые привели к распаду соцлагеря, объединению Германии, развалу СССР. "Геополитический кризис, вызванный политикой перестройки, создал большие шансы и в то же время породил большие проблемы. Азербайджан в результате этих процессов обрел независимость. В этом была самая большая польза перестройки для Азербайджана", – сказал он

В то же время именно в период правления Горбачева против азербайджанского народа была совершена операция советской армии в январе 1990 года, повлекшая гибель и ранения сотен жителей Баку. "Именно при Горбачеве возникло сепаратистское движение в Карабахе", что привело к переходу азербайджанских территорий под контроль Армении, "депортации из Армении 200 тысяч азербайджанцев и изгнанию около 800 тысяч человек со своих мест проживания уже в самом Азербайджане", – указал он. "В двух карабахских войнах погибли около 25 тысяч граждан Азербайджана, около четырех тысяч считаются без вести пропавшими. Конфликт все еще до конца не урегулирован", – продолжил Гамбар.

На намеченной на сегодня встрече при посредничестве председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля в Брюсселе президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян планировали рассматривать вопросы транспортной коммуникации в регионе, а также возможность подготовки текста мирного договора, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики. "Мирное соглашение должно обеспечить взаимное признание территориальной целостности государствами друг друга, что положит конец более чем 30-летнему конфликту", – отметил члена Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

Лидер партии Национальной независимости, также один из лидеров национально-освободительного движения конца 80-х – начала 90-х годов прошлого века Этибар Мамедов также считает, что положительными результатами правления Горбачева стало обретение Азербайджаном независимости.

"Однако Горбачев несет прямую ответственность за произошедшее в Азербайджане 20 января 1990 года. Именно в результате его безответственности возникла карабахская проблема, унесшая жизни десятки тысяч людей, лишившая крова сотни тысяч граждан Азербайджана", – сказал Мамедов корреспонденту "Кавказского узла".

Однако именно "несправедливая позиция советского руководства при Горбачеве в отношении сепаратистских устремлений в Карабахе способствовала росту национально-освободительного движения в Азербайджане и в итоге объявлению независимости республики", – отметил он.

В эпоху правления Горбачева разгорелся карабахский конфликт. В феврале 1988 года внеочередная сессия Совета народных депутатов НКАО приняла обращение о выходе из состава Азербайджана и присоединении к Армении. Этот шаг привел к массовым межэтническим столкновениям, завершившимся изгнанием армян из большинства городов и районов Азербайджана, говорится в справке "Кавказского узла" "Общие сведения о Нагорном Карабахе". 10 декабря 1991 года был проведен референдум о независимости Нагорного Карабаха. Впоследствии это привело к нескольким вооружённым конфликтам между Азербайджаном и Нагорным Карабахом.

В Азербайджане Горбачев "воспринимается негативной политической фигурой", указал директор информационного агентства Turan Мехман Алиев. "Именно с ним ассоциируется возникновение карабахского конфликта, поскольку Горбачевым не были предприняты своевременные шаги по пресечению всплеска национализма и беспорядков в Карабахе. С другой стороны, Горбачев санкционировал ввод войск в Баку в январе 1990 года, что привело к кровавой операции против мирного населения. Немало людей также критически настроены к Горбачеву из-за развала СССР, который привел к социальным катаклизмам, обеднению миллионов людей, к длительному периоду нестабильности, экономическому и социальному кризису", – сказал Мехман Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

Вместе с тем, аналитик подчеркнул, что объявленная Горбачевым перестройка открыла шлюзы для гласности, свободы выражения и прессы, выражению гражданами своих взглядов. "Люди, которые привержены этим ценностям, отдают дань заслугам Горбачева", – продолжил Мехман Алиев.

Именно с ним ассоциируется возникновение карабахского конфликта, поскольку Горбачевым не были предприняты своевременные шаги по пресечению всплеска национализма и беспорядков в Карабахе. С другой стороны, Горбачев санкционировал ввод войск в Баку в январе 1990 года, что привело к кровавой операции против мирного населения.

Однако объявленное Горбачевым построение социального государства под лозунгом "все для человека" не было претворено в жизнь, указал он. "На деле проводилась совершенно другая политика, которая в итоге привела к распаду СССР. И модель социального государства так и не была достигнута в образовавшихся на пространстве СССР новых независимых странах, за исключением республик Прибалтики", – сказал Алиев.

По его мнению, в Азербайджане Горбачев негативно воспринимается как властью, так и оппозицией, являющейся преемниками сил, которые стояли во главе национально-освободительного движения в период правления Горбачева.

Негативное отношение власти к первому и последнему президенту СССР, аналитик, помимо карабахского конфликта и указа о вводе войск в январе 1990 года в Баку, объяснил тем, что Горбачев после прихода к власти сместил Гейдара Алиева из Политбюро и с поста первого заместителя председателя совета министров СССР. А сын Гейдара Алиева, нынешний президент Азербайджана Ильхам Алиев, был отстранен от преподавательской работы в МГИМО.

Что касается негативного отношения к Горбачеву со стороны оппозиционных политиков, оно связано с тем, что операция в январе 1990 года была направлена на подавление национально-освободительного движения и срыв парламентских выборов, на которых неминуемо победил бы выступающий за независимость Народный фронт, заключил Алиев.

Горбачев считается одним из самых противоречивых политических деятелей в истории, отметил председатель Коммунистической партии Азербайджана, бывший депутат Рауф Гурбанов. "Политика перестройки Горбачева привела к разрушению большого государства. Кроме Горбачева, никогда не было такого лидера партии, такого главы государства, который был бы против своей партии и государства, которым он руководил в годы своего пребывания у власти", – привело сегодня слова Гурбанова агентство Turan.

Кроме того, политика перестройки привела к вражде между народами, конфликтам, изгнанию людей с родных земель, превращению их в беженцев, Горбачева считают не только виновным в развале СССР, но и вообще он нанес большой удар по мировому левому и коммунистическому движению, подчеркнул Гурбанов.

Официальные органы Азербайджана не прокомментировали смерть Горбачева. Представители администрации президента и МИД Азербайджана были не доступны для комментариев. Источник в правительстве объяснил отсутствие официальных комментариев и соболезнований тем, что Горбачев был руководителем уже несуществующего государства.

Ранее президент Ильхам Алиев негативно отзывался о Горбачеве, возложив на него ответственность за возникновение карабахского конфликта."После отставки Гейдара Алиева (в 1987 году с поста заместителя председателя Совета Министров СССР) начались проблемы Азербайджана", после чего был поднят " вопрос о присоединении Нагорного Карабаха к Армении". Таким образом, была заложена основа нагорно-карабахской проблемы, был предпринят первый шаг", – процитировало слова Ильхама Алиева в 2017 году агентство Minval.

Алиев указал, что руководство Советского Союза никак не отреагировало на заявления об изменении принадлежности Нагорного Карабаха "В результате, эти тенденции привели к распаду Советского Союза",- добавил он. По его мнению, причин распада СССР достаточно, но основной причиной была неверная национальная политика, "После карабахского конфликта возникли другие столкновения, что привело к распаду страны", – сказал Ильхам Алиев.

Алиев также отметил тогда, что за событиями 20 января 1990 года в Баку также стоит тогдашний руководитель Советского Союза. "К сожалению, по сегодняшний день он (Михаил Горбачев) не привлечен к ответственности за это и другие преступления", – приводятся его слова в публикации.

Материалы о приграничном конфликте Азербайджана и Армении собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ереван и Баку делят границы".

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