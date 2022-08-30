Бывший министр обороны Нагорного Карабаха обвинен в халатности

30 августа 2022, 18:24

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Микаэл Арзуманян, который возглавлял Армию обороны Нагорного Карабаха и Министерство обороны в период осенней войны 2020 года, задержан по делу о халатном отношении к служебным обязанностям.

Бывший министр обороны Нагорного Карабаха Микаэл Арзуманян был задержан сегодня по дороге из Нагорного Карабаха в Армению по требованию следователей Следственного комитета Армении. Ему предъявлено обвинение в халатном отношении к служебным обязанностям, повлекшем по неосторожности тяжкие последствия. сообщило сегодня агентство News.Am.

Генерал-лейтенант Микаэл Арзуманян был освобожден от должности министра обороны Нагорного Карабаха - командующего Армией обороны по собственному желанию 11 сентября 2021 года. Он был назначен на должность командующего Армией обороны Арцаха 27 октября 2020 года, в ходе 44-дневной войны, сменив на этом посту получившего ранения Джалала Арутюняна. Тогда же Арзуманяну было присвоено воинское звание генерал- лейтенанта. После освобождения от должности командующего АО Арцаха Арзуманян был назначен главным советником Араика Арутюняна, сообщило сегодня ArmInfo.

"Кавказский узел" также писал. что 6 мая 2021 года Генпрокуратура Армении сообщила, что заведено 1580 уголовных дел с 628 обвиняемыми в преступлениях, связанных с осенней войной за Нагорный Карабах. В частности, в августе 2021 года был арестован майор армянской армии. Бездействие военнослужащего артиллерийского дивизиона во время военных действий осенью 2020 года в Нагорном Карабахе повлекло тяжелые последствия, заявил Следком Армении.

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Подробнее об обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.