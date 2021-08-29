Армянский офицер арестован по обвинению в бездействии во время войны в Нагорном Карабахе

29 августа 2021, 09:54

Бездействие военнослужащего артиллерийского дивизиона во время военных действий осенью 2020 года в Нагорном Карабахе повлекло тяжелые последствия, заявил Следком Армении.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая Генпрокуратура Армении сообщила, что заведено 1580 уголовных дел с 628 обвиняемыми в преступлениях, связанных с осенней войной за Нагорный Карабах.

По версии следствия, во время военного положения, объявленного правительством Армения 27 сентября 2020 года, в целях спасения собственной жизни военнослужащий артиллерийского дивизиона проявил бездействие, которое повлекло тяжелые последствия.

Полномасштабные бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Майору предъявлено обвинение по статье о злоупотреблении властью, превышении или бездействии власти, совершенным во время военного положения, войны или в боевой обстановке (3 части статьи 375), сообщила 28 августа со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Рanorama.am.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте майора, сообщил News.am.

"Кавказский узел" также писал, что в июне командир отряда армянской армии и его знакомый во время войны в Нагорном Карабахе были обвинены в том, что передавали спецслужбам Азербайджана информацию о вооружении и дислокации войск.