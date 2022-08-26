Яна Антонова потребовала прекратить преследование Ройзмана

26 августа 2022, 08:55

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Краснодарская активистка Яна Антонова выступила в поддержку бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, задержанного по уголовному делу о дискредитации российской армии.

Активистка Яна Антонова провела в Краснодаре одиночный пикет в поддержку Евгения Ройзмана в преддверии заседания суда, на котором бывшему мэру Екатеринбурга планировалось избрать меру пресечения по уголовному делу о дискредитации армии, сообщила SOTA.

Активистка вышла на пикет с плакатом с надписью "Свободу Евгению Ройзману", следует из публикации, размещенной 25 августа в Telegram-канале проекта.

"Евгений Вадимович Ройзман один из самых добрых и великодушных людей, кого я встречала. Скольким людям он помог! Будет очень несправедливо, если он окажется в тюрьме", - пояснила в тот же день сама Антонова в своем Telegram-канале.

25 августа Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга избрал Евгению Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, политик не может пользоваться телефоном и интернетом, а также писать письма и отправлять телеграммы. Требование следствия запретить обвиняемому покидать жилище дольше, чем на одну минуту в сутки судьей было отвергнуто, сообщает "Коммерсант".

В отношении Ройзмана возбуждено уголовное дело о дискредитации вооруженных сил (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Дискредитацией следствие считает негативное мнение Ройзмана о военной операции на Украине, изложенное в ролике "Ответы на ваши вопросы", опубликованном 1 июля в YouTube. Ранее Евгений Ройзман уже трижды был оштрафован по административной статье о дискредитации армии, решения судов вступили в законную силу, пишет издание.

Как писал "Кавказский узел", в апреле суд в Краснодаре оштрафовал саму Яну Антонову на 30 тысяч рублей за пацифистский пикет, который она провела 27 февраля. Антонова была признана виновной в дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Она обжаловала это решение, но Краснодарский краевой суд 22 июня оставил его в силе.

4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители регионов России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). К 7 июня, по данным правозащитников, Кубань вошла в тройку регионов-лидеров по числу административных дел о дискредитации армии.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.