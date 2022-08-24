Пользователи соцсетей поспорили о выплатах погорельцам в Ростовской области

24 августа 2022, 10:42

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Более 4,5 миллиона рублей выделено нескольким десяткам жителей Ростовской области, потерявшим имущество в результате природных пожаров, сообщили власти. Некоторые пользователи соцсетей одобрили решение о выплатах, другие сочли заявленные суммы недостаточными для компенсации потерь.

Как писал "Кавказский узел", в связи с пожаром в Усть-Донецком районе в пунктах временного размещения были размещены 139 жителей станицы Верхнекундрюченской и хутора Черни. Губернатор Василий Голубев пообещал, что власти области выплатят каждому пострадавшему в качестве "первой помощи" по 10 тысяч рублей.

Лесной пожар, дошедший в ночь с 15 на 16 августа до станицы Верхнекундрюченской в Ростовской области, охватил 60 зданий, в том числе семь жилых домов. Площадь пожара к моменту тушения составила 331 гектар. В Усть-Донецком районе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. По словам Василия Голубева, сухая растительность загорелась "из-за перехлеста проводов линий электропередачи", а после огонь перешел на лес и далее на дома.

Из бюджета Ростовской области выделено более 4,5 миллиона рублей жителям Усть-Донецкого и Тацинского районов, пострадавшим от природных пожаров, распоряжения об этом подписал Василий Голубев, сообщила 23 августа пресс-служба губернатора.

"Ассигнования предназначены для оказания материальной помощи жителям станицы Верхнекундрюченской Усть-Донецкого района и поселка Жирнов Тацинского района, которые пострадали от пожаров. Согласно распоряжению выплаты получат более 40 человек", - говорится в сообщении на сайте правительства области.

По данным властей, в Усть-Донецком районе огонь повредил 32 постройки, в том числе 15 домовладений, в поселке Жирнов Тацинского района сгорели три домовладения. "Это не последние выплаты из бюджета, которые получат пострадавшие, потерявшие своё жилище из-за пожаров. Следующий этап работы – помощь в получении или приобретении жилья", - отмечается в публикации.

Сообщение пресс-службы губернатора размещено также в аккаунтах правительства области в "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Авторы некоторых комментариев к публикациям одобрили решение властей.

"Хорошо, что первые выплаты пойдут уже вот-вот. Люди остались без всего и кто в чем", - написал, в частности, пользователь "Одноклассников" Павел Левченко. "Самое главное - живы! Но помощь очень кстати после такого", - согласился Петр Седов. "Думаю, им сейчас любая помощь будет кстати", - написала пользователь "ВКонтакте" Вера Кочетова.

Некоторые пользователи скептически восприняли распоряжение губернатора. "По сто с лишком тысяч. Это чисто палатку на зиму купить, валенки и конфорку с газовым баллоном", - заметила, в частности, Стеша Тума.

"Понятно, что это первоочередная мера, на первое время, как говорится. Важно, что сразу идет речь о жилье", - написал Миша Герасимов. "Преподносят так, как будто из своего кармана выделили", - поделилась впечатлением Светлана Другова.

Напомним, жители станицы Верхнекундрюченской рассказали, что некоторые из них полностью лишились имущества и боятся остаться без компенсаций. В частности, у жителя станицы Давида Хугояна сгорела недавно построенная ферма. "Сгорели также два дома, вся мебель, машина "Газель". Вообще ничего не осталось… Второй [дом] был куплен детям за материнский капитал. За него, сказали, платить не будут. И пока непонятно, как будут учтены ферма, сгоревшая машина. Получим ли мы за них что-то?" – сказал он "Кавказскому узлу".

Поскольку в районе был введен режим ЧС, пострадавшие от пожара имеют право на выплаты не только региональные, но и федеральные, пояснил 20 августа "Кавказскому узлу" ростовский юрист Евгений Трифонов.

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