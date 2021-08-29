Сельчане подключились к тушению лесного пожара в Азербайджане

29 августа 2021, 22:01

Леса загорелись в горной местности вблизи села Сардахар Исмаиллинского района. В тушении огня принимают участие пожарные, спасатели, вертолет и местные жители.

На горячую линию 112 министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана сегодня поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом вблизи села Сардахар Исмаиллинского района.

В тушении пожара участвуют подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы и войск гражданской обороны министерства по чрезвычайным ситуациям, вертолет, сотрудники центра лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов и местные жители, проинформировало сегодня АПА.

По предварительной информации, в горном районе загорелся кустарник, сообщил Report.

Также продолжается тушение природных пожаров в Гызылагаджском национальном парке на территории поселка Балыгчылар и недалеко от села Солгуджа Габалинского района, сообщил сегодня "Sputnik Азербайджан".

Тушению пожара близ села Солгуджа мешают сложный рельеф местности и сильный ветер, говорится в сообщении Haqqin.Az от 28 августа.

"Кавказский узел" также писал, что 22 августа в горах около села Сору Лерикского района Азербайджана возник пожар, для тушения которого был задействован вертолет МЧС, а также подключились местные жители, 23 августа спасателям, военным и добровольцам удалось остановить распространение огня. Здесь же 21 августа уже был потушен один пожар.