Лесной пожар в горах Азербайджана. Стоп-кадр из видео на странице МЧС Азербайджана в Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=ogNoA6gdc0U

29 августа 2021, 22:01

Сельчане подключились к тушению лесного пожара в Азербайджане

Леса загорелись в горной местности вблизи села Сардахар Исмаиллинского района. В тушении огня принимают участие пожарные, спасатели, вертолет и местные жители.

На горячую линию 112 министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана сегодня поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом вблизи села Сардахар Исмаиллинского района.

В тушении пожара участвуют подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы и войск гражданской обороны министерства по чрезвычайным ситуациям,  вертолет, сотрудники центра лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов и местные жители, проинформировало сегодня АПА.

По предварительной информации, в горном районе загорелся кустарник, сообщил Report.

Также продолжается тушение природных пожаров в Гызылагаджском национальном парке на территории поселка Балыгчылар и недалеко от села Солгуджа Габалинского района, сообщил сегодня "Sputnik Азербайджан".

Тушению пожара близ села Солгуджа мешают сложный рельеф местности и сильный ветер, говорится в сообщении Haqqin.Az от 28 августа.

"Кавказский узел" также писал, что 22 августа в горах около села Сору Лерикского района Азербайджана возник пожар, для тушения которого был задействован вертолет МЧС, а также подключились местные жители, 23 августа спасателям, военным и добровольцам удалось остановить распространение огня. Здесь же 21 августа уже был потушен один пожар.

Примечание:

"Второй за сутки крупный природный пожар возник в горах Азербайджана", "Сельчане подключились к тушению природного пожара в Азербайджане", "Азербайджан отправил в Турцию вторую группу спасателей".

Автор: "Кавказский узел"

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