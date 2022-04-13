Лесной пожар около села встревожил жителей Дагестана

13 апреля 2022, 13:46

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К тушению лесного пожара, начавшегося 11 апреля около дагестанского села Гергебиль, подключились добровольцы, сообщило МЧС. Огонь приблизился к жилым домам, пожаловались местные жители в соцсети.

Более 10 гектаров леса и земель сельхозугодий горит в Гергебильском районе, сообщило сегодня управление МЧС по Дагестану. "Возле села Кудутль происходит горение в труднодоступном месте. Угрозы населённому пункту нет. На месте находится группировка от МЧС и лесопожарного центра", - говорится в публикации на Telegram-канале ведомства.

О причинах пожара не сообщается. В тушении пожара участвуют пожарные, сотрудники администрации Гергебильского района и Гунибского лесничества, полицейские и добровольцы. "В связи с труднодоступной местностью до места возгорания приходится добираться несколько часов пешком. Опасности для близлежащих сел Кудутль и Гергебиль пожар не представляет", отмечает поздно вечером 12 апреля управление МЧС по Дагестану в своем Telegram-канале.

Всего для ликвидации происшествия задействовано 93 человека и 13 единиц техники, сообщило сегодня управление МЧС на своем сайте.

Пожар начался еще 11 апреля, сообщила администрация Гергебильского района. «Вчера после обеда на территории села Гергебиль в местности «Квасукь» был зафиксирован очаг возгорания. Загорелась сухая трава, затем огонь перекинулся на лесной массив" - говорится в публикации, размещенной 12 апреля на сайте администрации.

Пользователи Instagram*, позиционирующие себя как жители Гергебильского района, призвали сегодня спасателей как можно быстрее направить дополнительные силы для тушения пожара.

"Живу тут и через окно вижу как горит лес, сердце кровью обливается. Жители села своими силами не смогут потушить его. Только если с вертолёта", - написала пользователь m_sharipova__sultanat, в комментарии к публикации о пожаре, размещенной в паблике "Дагестанские известия". "Примите меры, пожалуйста. Пожар доходит до населённого пункта. Помогите!" - написала она же, обратившись к спасателям.

"Если не поджигать, то лес сам по себе не может гореть, пора уже разобраться с каждым таким случаем досконально и принимать соответствующие меры к таким безответственным поступкам", - считает muslim6869. "Горит почти весь лес, огонь перебрался уже к селу Кудутль!" - написал пользователь aliev_m_a.

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