Пожар в Карачаевском районе. Фото: пресс-служба МЧС России https://09.mchs.gov.ru/

21 сентября 2020, 20:54

Режим ЧС введен в Карачаевском районе в связи с пожаром

Площадь природного пожара в Учкуланском участковом лесничестве Карачаево-Черкесии составила 30,6 гектара. На территории Карачаевского района сегодня введен режим чрезвычайной ситуации.

По данным ведомства, режим ЧС объявлен в 17.30 мск. Пожар в лесничестве тушат более 50 человек, задействовано 14 единиц техники, сообщили в Минприроды Карачаево-Черкесии.

"Из-за сложного горного рельефа местности продолжается тушение пожара с привлечением вертолета МЧС. За сегодняшний день было проведено пять вылетов, на зону пожара сброшено 15 тонн воды", - цитирует представителя министерства "Интерфакс".

Низовой пожар на территории Учкуланского участкового лесничества был зафиксирован 14 сентября. Тушение затруднено из-за сложного горного рельефа. Населенным пунктам пожар не угрожает, поскольку их отделяет река Кубань. Ближайший населенный пункт - аул Хурзук - находится в восьми километрах от места пожара, пишет агентство.

Работы по тушению пожара в Учкуланском участковом лесничестве приостановлены до утра 22 сентября. "Площадь, пройденная огнем, составляет 30,6 га", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.

Примечание:

"Предприниматели потребовали от властей Черкесска компенсаций после пожара на рынке", "МЧС предупредило о риске пожаров в Карачаево-Черкесии", "Лесной пожар в Северной Осетии локализован".

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