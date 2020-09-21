Режим ЧС введен в Карачаевском районе в связи с пожаром

21 сентября 2020, 20:54

Площадь природного пожара в Учкуланском участковом лесничестве Карачаево-Черкесии составила 30,6 гектара. На территории Карачаевского района сегодня введен режим чрезвычайной ситуации.

По данным ведомства, режим ЧС объявлен в 17.30 мск. Пожар в лесничестве тушат более 50 человек, задействовано 14 единиц техники, сообщили в Минприроды Карачаево-Черкесии.

"Из-за сложного горного рельефа местности продолжается тушение пожара с привлечением вертолета МЧС. За сегодняшний день было проведено пять вылетов, на зону пожара сброшено 15 тонн воды", - цитирует представителя министерства "Интерфакс".

Низовой пожар на территории Учкуланского участкового лесничества был зафиксирован 14 сентября. Тушение затруднено из-за сложного горного рельефа. Населенным пунктам пожар не угрожает, поскольку их отделяет река Кубань. Ближайший населенный пункт - аул Хурзук - находится в восьми километрах от места пожара, пишет агентство.

Работы по тушению пожара в Учкуланском участковом лесничестве приостановлены до утра 22 сентября. "Площадь, пройденная огнем, составляет 30,6 га", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.