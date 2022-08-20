Жители Ростовской области рассказали об убытках от лесного пожара

20 августа 2022, 19:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители станицы Верхнекундрюченской в Ростовской области рассказали, что некоторые из них полностью лишились своего имущества из-за лесного пожара и боятся остаться без компенсаций. Следователи завели дело о халатности. Погорельцы могут претендовать не только на компенсации из регионального бюджета, но и на материальную поддержку от федеральных властей, указал юрист.

Как писал "Кавказский узел", 17 августа, спустя сутки после начала лесного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области региональное управление МЧС, сообщило, что огонь "локализован". Пострадавшие получат в качестве "первой помощи" по десять тысяч рублей, заявил губернатор Василий Голубев. Параллельно с этим ведется оценка ущерба по каждому домовладению.

Лесной пожар, дошедший в ночь с 15 на 16 августа до станицы Верхнекундрюченской в Ростовской области, охватил 60 зданий, в том числе семь жилых домов. Площадь пожара на тот момент составила 136 га. В Усть-Донецком районе была объявлена чрезвычайная ситуация. По словам губернатора Василия Голубева, сухая растительность загорелась "из-за перехлеста проводов линий электропередачи", а после огонь перешел на лес и далее на дома.

У жителя станицы Верхнекундрюченской Давида Хугояна сгорела недавно построенная ферма. "Сгорели также два дома, вся мебель, машина "Газель". Вообще ничего не осталось. Дома отстроить заново нельзя", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Давид Хугоян и продемонстрировал, как шатаются после пожара межкомнатные стены. "Такой сильный был жар, что стены плавились", - пояснил он.

Семье Хугояна пообещали выплатить компенсацию только за один дом. "Второй был куплен детям за материнский капитал. За него, сказали, платить не будут. И пока непонятно, как будут учтены ферма, сгоревшая машина. Получим ли мы за них что-то? Мне кажется, нам ничего не выплатят, кроме разовой помощи", - предположил мужчина.

Во время пожара в 2017 году у его семьи также сгорело все имущество: дом и ферма со скотом и заготовленными кормами. "Нам тогда выплатили только единовременную помощь, на каждого члена семьи по пять тысяч рублей и всё", - посетовал Хугоян.

Ландшафтный пожар в районе станицы Усть-Быстрянской начался вечером 17 августа 2017 года. 18 августа на территории всего Усть-Донецкого района был введен режим чрезвычайной ситуации. Огонь затронул населенные пункты, сгорела часть жилых домов в станице Верхнекундрюченской. Утром 19 августа площадь пожара составляла 2 тысячи гектаров, а к 14.00 мск - уже 3,3 тысячи гектаров. Жители сел района пожаловались на запоздалую реакцию МЧС на возгорание. Площадь, пройденная огнем на территории Усть-Донецкого лесничества, составила тогда 4870 гектаров. Пожар тушил более 1000 человек, сообщило МЧС 20 августа 2017 года.

74-летняя жительница Верхнекундрюченской, не пожелавшая называть свое имя, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что вместе с ровесником-мужем решила покинуть пункт временного размещения. "Три дня жили у чужих людей, потом внучка нашла хатенку в соседнем хуторе, мы сняли. Деваться некуда, не будем же всю жизнь жить у чужих людей. Ходили в штаб, пока про денежную помощь ничего не сказали - никто ничего не знает. Только одежду дали. Надеемся, что получим какие-то выплаты. Но пока только следователь к нам приезжает, всё расспрашивает", - сказала пенсионерка.

По ее словам, у них с мужем ничего не осталось. "Разбираем сейчас руины. Дом сгорел, кухня сгорела, сараи. Дочка живёт на съёмной квартире в Ростове, мы жили в доме с внучкой. Когда начался пожар, выскакивали в чём есть, ничего не вынесли, всё сгорело", - посетовала женщина.

Следственный комитет по Ростовской области по факту лесного пожара в Усть-Донецком районе возбудил уголовное дело по статье "Халатность". "Сейчас идёт проверка, устанавливаются собственники пострадавших домов, причины возгорания", - сообщил сотрудник Следкома корреспонденту "Кавказского узла" 19 августа.

Поскольку в районе был введен режим чрезвычайной ситуации, пострадавшие от пожара имеют право на выплаты "в связи с потерей имущества" - не только региональные, но и федеральные, заявил корреспонденту "Кавказского узла" ростовский юрист Евгений Трифонов.

С 17 по 20 августа с заявлениями на получение выплат в районное управление соцзащиты обратилось 144 человека, сообщила администрация Усть-Донецкого района на своем сайте. "Также собрано 16 пакетов документов на материальную помощь в связи с полной утерей жилья", - говорится в сообщении мэрии.

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