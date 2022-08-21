Родственники сообщили об аресте критика властей Азербайджана

21 августа 2022, 18:19

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Магсуд Алиев, критиковавший в соцсетях власти Азербайджана, обвинен в неподчинении сотруднику полиции и арестован, рассказали его родственники.

Силовики задержали 27-летнего жителя Азербайджана Магсуда Алиева, который в соцсети критиковал деятельность правительства, сообщает сегодня на своем сайте "Мейдан ТВ" со ссылкой на родственников Алиева.

По словам родственников, семья узнала о задержании и аресте Магсуда лишь на следующий день. "Нам не предоставили никакой информации. Той ночью мы подумали, что, может быть, он остался со своими друзьями. Мы были очень опечалены, когда даже на следующий день не смогли получить от него никаких известий. Вечером 17 августа он сам позвонил и сообщил, что находится в Бинагадинском изоляторе, где содержатся задержанные", - приводит издание слова родственника Алиева.

В отношении Алиева был составлен протокол по статье 535.1 КоАП (неповиновение законному требованию полиции), после чего Бинагадинский райсуд постановил арестовать Алиева на месяц.

Родственники заключили договор с адвокатом Нематом Керимли. "При вынесении решения об аресте в суде у него (Алиева) не было возможности пригласить любого адвоката, его право на защиту было нарушено", - сообщил член семьи Алиева. Он добавил, что Немат Керимли планирует подать апелляционную жалобу на решение об аресте, говорится в публикации, переведенной на русский язык "Кавказским узлом".

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