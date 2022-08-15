Иск к модному дому Айшат Кадыровой стал вторым за год

15 августа 2022, 17:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

До 29 августа модный дом Айшат Кадыровой Firdaws должен предоставить объяснения Арбитражному суду Москвы по иску издательского дома АО "Конде Наст", который потребовал вернуть долг и выплатить неустойку. После того, как в январе стало известно о налоговых проблемах Firdaws, бренд объявил о закрытии всех магазинов, однако весной сообщил о возобновлении работы двух из них.

Как писал "Кавказский узел", дочь Рамзана Кадырова Айшат Кадырова возглавила модный дом Firdaws, принадлежавший ее матери Медни Кадыровой, в 2016 году. Дом исламской моды Firdaws 22 января на своей странице в Instagram** объявил о приостановке работы всех магазинов на неопределенный срок. Однако это не связано с ошибкой при оплате налогов, объяснила руководитель модного дома, дочь главы Чечни Айшат Кадырова. Одежда Firdaws очень дорогая и стала в Чечне символом статуса, а сведения о проблемах с налогами у Firdaws выглядели неправдоподобно, подтвердили жители Грозного.

В марте 2020 года Рамзан Кадыров наградил свою дочь медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" после показа в Париже коллекции одежды модного дома Firdaws. Некоторые жители Чечни усомнились в обоснованности награждения. Должность заместителя министра культуры Чечни — только начало чиновничьей карьеры дочери главы республики Айшат Кадыровой, отметили тогда востоковеды.

Издательство АО "Конде Наст" (Condé Nast) подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании долга и неустойки с ООО "Фирдаус" – модельного дома, учредителем которого является дочь главы Чечни и министр культуры республики Айшат Кадырова.

Как следует из материалов арбитражного дела, издатель заявил о долге модельного дома Кадыровой в 814 тысяч рублей, а также необходимой уплате неустойки в 893 тысячи рублей. Известно, что долг тянется с июля 2019 года, сообщило 14 августа издание "Кавказ.Реалии"*.

Иск издательства был принят к рассмотрению 8 августа, дата первого заседания по данным на 16.40 мск еще не назначена, следует из карточки дела на сайте суда.

Издательский дом Conde Nast в марте приостановил свою деятельность в России, а в апреле объявил о прекращении издательской деятельности в России и об остановке действия соглашения о франшизе с российским подразделением, сообщил 22 апреля "Коммерсант".

В определении, опубликованном на сайте Арбитражного суда Москвы указано, что до 29 августа истец должен направить на электронную почту суда текст иска и уведомление о вручении копии искового заявления ответчику. Ответчику до этого же срока следует дать "мотивированный, документально подтвержденный отзыв на исковое заявление". "Дело будет рассмотрено на основании письменных доказательств, отзыва ответчика, письменного объяснения заявителя и других документов, представленных сторонами, в срок не превышающий двух месяцев со дня поступления искового заявления в арбитражный суд", - говорится в документе.

Как следует из соцсетей модного дома Firdaws, после объявления о закрытии всех магазинов было объявлено об открытии двух из них. Так, 15 февраля, на странице в Instagram** Firdaws анонсировал возобновление работы магазина в Грозном на Кабардинской улице. В Telegram-канале Firdaws в публикации от 3 апреля говорится, что возобновил работу бутик бренда в Москве.

Ранее в отношении модного дома Firdaws было возбуждено исполнительное производство, связанное с неуплатой налогов и сборов, счета модного дома Firdaws были заблокированы из-за неуплаты налогов, размер исполнительного производства составляет 1600 рублей, сообщило издание Lenta.ru 19 января.

В 2018 году жители чеченского поселка Ойсхара (Новогрозный) Гудермесского района в 2018 году жаловались на поборы и принуждение к покупке школьной формы "Фирдаус" в местных школах. Обращение к главе Чечни от имени жителей поселка поступило на SMS-сервис "Кавказского узла" 23 мая. Авторы обращения призвали Рамзана Кадырова обратить внимание на ситуацию в образовательных учреждениях поселка. Власти и Минобразования Чечни опровергли эти данные.

У ООО "Фирдаус", по данным базы "Контур.Фокус", в 2018 году на балансе было всего 10 тысяч рублей. Компания по упрощённой системе налогообложения заплатила за 2018 год 3 тысячи рублей налогов и внесла 150 тысяч рублей в Пенсионный фонд, сообщило 5 ноября 2019 года издание "Открытые медиа".

При этом мужской свитшот этого бренда продается за 12 500 рублей, брюки - за 10 000, куртка - за 20 000, следует из публикации Telegram-канале Firdaws от 8 августа.

"Кавказский узел" также писал, что 1 сентября 2020 года Кадыров сообщил о назначении Айшат на должность первого замминистра культуры Чечни. 23 июня она получила орден Кадырова - высшую награду Чеченской Республики. Пользователи Instagram** в комментариях к сообщению о награждении Айшат Кадыровой объяснили это родственными связями.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.