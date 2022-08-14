Власти обеспокоились состоянием исторической мечети в селе Хрюг

14 августа 2022, 00:38

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Вице-премьер Дагестана отчитал чиновников за состояние исторической мечети в селе Хрюг, разрушение которой угрожает жилым домам. Мечеть была одним из популярных туристических объектов, но сейчас ее посещение запрещено в целях безопасности.

Как писал "Кавказский узел", памятники древности в Дагестане лишены должной заботы, а массовые туристические поездки к историческим строениям увеличили угрозу их разрушения, заявили писатель и путешественник Владимир Севриновский и политолог Альберт Эседов, комментируя обрушение древней каменной арки в Гамсутле. Популярная среди туристов арка, стоявшая на входе в селение, обрушилась 8 августа. Пользователи соцсетей раскритиковали власти Дагестана за плачевное состояние памятников древности и отсутствие своевременной реконструкции.

Вопрос восстановления исторической мечети в селе Хрюг Ахтынского района, являющейся памятником культурного наследия федерального значения, обсуждался на совещании в правительстве Дагестана с участием вице-премьера Муслима Телякавова. Он подчеркнул, что разрушение мечети может задеть жилые дома и социальные объекты, находящиеся рядом. По этой причине территориальному управлению Росимущества по Дагестану, в чьем ведении находится минарет, предписано провести противоаварийные мероприятия и реставрировать объект. Однако по сегодняшний день никакие меры собственником не приняты, сообщила 13 августа телекомпания "РГВК Дагестан".

По словам инженеров, чтобы сохранить памятник культуры необходимо 5 млн рублей. Выслушав все стороны и предложения, вице-премьер поручил в кратчайшие сроки определиться с подрядной организацией, у которой есть опыт по восстановлению объектов культурного наследия, говорится в репортаже.

Для того чтобы быстрее приступить к противоаварийным работам, рассматривается передача памятника на год в пользование Дербентскому государственному историко-архитектурному и археологическому музею-заповеднику, передает "Интерфакс", отмечая, что ранее идею по проведению противоаварийных работ в мечети поддержал и глава республики Сергей Меликов. Он поручил как можно быстрее решить этот вопрос и приступить к восстановительным работам за счет внебюджетных средств музея.

Обследование мечети с минаретом в селе Хрюг сотрудники Дагнаследия совместно со специалистами проектного института ГУП "Даггражданкоммунпроект" и реставраторами провели в начале июля, передает РИА "Дагестан".

Мечеть с минаретом в селе Хрюг была одним из объектов, к которым руководство Агентства по охране культурного наследия Дагестана приняло решение приостановить доступ в целях их сохранения, а также обеспечения безопасности посетителей. Об этом говорится в сообщении на сайте Дагнаследия от 5 июля.

Мечеть в селе Хрюг является редким образцом культовой архитектуры Южного Дагестана. Минарет был построен в 1700-1701 годах, в нем отражены черты оборонного зодчества лезгин, указано в информации на сайте ведомства. Здание пострадало от землетрясений и проливных дождей.

"Кавказский узел" писал ранее, что 17 ноября 2021 года госсекретарь Дагестана Хизри Абакаров сообщил об обрушении из-за проливных дождей части Южной стены крепости Нарын-Кала. Он отметил, что для города это чрезвычайное происшествие, а его причиной является "бездушная бюрократия". Искусствоведы упрекнули чиновников в халатности после повреждения крепости. Они указали, что при ее реставрации не были учтены особенности предыдущих восстановительных работ, что повлияло на состояние обрушившейся стены. Работы по восстановлению части участка стены крепости Нарын-Кала и реставрацию ворот чиновники пообещали завершить до конца 2022 года.

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