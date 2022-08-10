Приток туристов в Дагестан обострил проблему разрушения древних памятников

10 августа 2022, 23:33

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Памятники древности в Дагестане лишены должной заботы, а массовые туристические поездки к исторически строениям усугубили угрозу их разрушения, заявили писатель и путешественник Владимир Севриновский и политолог Альберт Эседов, комментируя обрушение древней каменной арки в Гамсутле. На территории села планируется создать историко-культурный и природный музей-заповедник, сообщило Дагнаследие.

Как писал "Кавказский узел", 8 августа стало известно, что в популярном среди туристов ауле Гамсутль обрушилась древняя каменная арка, стоявшая на входе в селение. Местные активисты заявили, что намерены восстановить арку, а пользователи соцсетей раскритиковали власти Дагестана за плачевное состояние памятников древности и отсутствие своевременной реконструкции.

Для сохранения архитектуры аула-призрака Гамсутль, а также обеспечения безопасности посетителей республиканские власти прорабатывают вопрос создания на его территории историко-культурного и природного музея-заповедника, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Дагнаследия.

«Завораживающий своими видами и стариной Гамсутль привлекает множество туристов, подвергается как природному, так и антропогенному воздействию. Остро стоит вопрос не только сохранения архитектуры поселения, но и безопасности посетителей. Обозначенные проблемы не могут быть решены отдельными точечными действиями и требуют комплексного подхода», - пояснил он.

По словам сотрудника ведомства, в ауле находятся два объекта культурного наследия конца 17-начала 18 веков, состоящие в Едином государственном реестре объектов культурного наследия народов России: «Дом – башня» на северной стороне села и «Башня» на южной окраине. Кроме того, в региональный перечень объектов культурного наследия включено и надгробие 19 века, отметил он. Республиканское Агентство по охране культурного наследия планирует провести работы по консервации на двух указанных объектах культурного наследия в рамках реализации госпрограммы, пояснили в министерстве.

Восстановлением обрушившейся арки займется руководитель проекта «Этнодом Чох» Заур Цохолов. «Мы сейчас обговариваем это с хорошими каменщиками. Мастеров, которые строят арки, не так много», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Цохолова, арка будет восстановлена в первозданном виде. «Мы не хотим использовать цемент и другие современные материалы, чтобы это не выглядело как новодел. Будут использованы все те материалы, что и (использовались) в старину», - сказал он.

По предварительным расчетам, на все необходимо порядка 100 тысяч рублей, все финансирование на себя берет «Этнодом Чох», пояснил Цохолов. Он сказал, что ранее проводил ремонтные работы в Гамсутле. «Мы планируем установить копии камней с резьбой, которые были украдены из Гамсутля, в некоторых домах установим двери. Года два-три назад мы ремонтировали арку, но тогда саму ее не трогали, просто подкрепили ее. В этом году были обильные сильные дожди, и из-за этого она обвалилась», - пояснил Цохолов.

Руководитель проекта рассказал, что исторические памятники в республике содержатся в основном за счет частных вложений. «В Гамсутле официально занесены в реестр памятников архитектуры два объекта. На территории Чоха их 55, и все находятся в плачевном состоянии. Мы много раз обращались в Дагнаследие, они в силу своего финансового положения бессильны решать все проблемы. Поэтому нужна большая государственная программа, чтобы провести реставрационные работы», - полагает он.

Ежедневно Гамсутль посещают порядка трех тысяч человек, и рост посещаемости негативно сказывается на состоянии заброшенного села, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» начальник отдела Дагнаследия Абдулмажид Абашилов.

Явление, при котором массовый туризм начинает оказывать негативное влияние на историческую самобытность мест, называется термином овертуризм. Всемирная туристская организация (ЮНВТО) определяет чрезмерный туризм как "воздействие туризма на пункт назначения или его части, которое чрезмерно негативно влияет на воспринимаемое качество жизни граждан и/или качество впечатлений посетителей".

По его словам, при восстановлении объектов необходимо использовать материалы, которые применяли в старину. «Глина с примесью мелких камней, которая использовалась раньше в горах, когда затвердевает, становится достаточно крепким материалом, не хуже, чем цемент. Если была необходимость укрепить уже обветшалое строение, то его разбирали, глину просеивали и на этом растворе вновь клали стену, чтобы не менять конфигурацию», - рассказал Абашилов.

В Дагестане плохо заботятся о памятниках древности, считает журналист, писатель, путешественник Владимир Севриновский. «Состояние у памятников разное. Иногда местные жители реставрируют их своими силами. Но эти люди не эксперты, и в результате памятники культуры часто становятся похожи на новоделы. Катастрофой может стать и государственная реставрация - как, например, это произошло с крепостью Нарын-Кала и Джума-мечетью в Дербенте», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

17 ноября 2021 года госсекретарь Дагестана Хизри Абакаров сообщил, что часть Южной крепостной стены крепости Нарын-Кала обрушилась из-за проливных дождей. Он отметил, что для города это чрезвычайное происшествие, а его причиной является "бездушная бюрократия". Искусствоведы упрекнули чиновников в халатности после повреждения крепости. Они указали, что при ее реставрации не были учтены особенности предыдущих восстановительных работ, что повлияло на состояние обрушившейся стены. Работы по восстановлению части участка стены крепости Нарын-Кала и реставрацию ворот планируется завершить до конца 2022 года, пообещали чиновники. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка о крепости Нарын-кала.

Заброшенный аул Гамсутль фактически был отдан на растерзание посетителям, считает Севриновский. «В республике много красивых покинутых аулов. Но Гамсутль оказался самым распиаренным, в него начали возить толпы туристов. При этом о сохранности самого селения никто не заботился. Все ограничилось тем, что к нему сделали дорогу», - сказал журналист.

Арка на входе в селение находилась в аварийном состоянии уже несколько лет, отметил он. «Года три назад из села украли замечательные камни с резьбой. Арка же разрушилась сама. Удивительно, что она продержалась так долго. Несколько лет ее подпирали палками, чтобы не упала. Гамсутль теперь практически потерян. Боюсь, когда его окончательно разрушат, туристы переключатся на другие такие же замечательные покинутые аулы, и их постигнет та же судьба. Пока же нам везет, что туристы циркулируют по достаточно ограниченному маршруту, и это печально отражается только на объектах, расположенных вдоль него», - сказал Севриновский.

Он считает, что государство должно заботиться о сохранности памятников архитектуры и туристических объектах в горах. «Самое главное - это законсервировать объект. Турпоток надо проанализировать, чтобы не происходило разрушения уникальных сооружений. Возможно, имеет смысл брать плату за посещение. Это бы ограничило количество посетителей, а собранные деньги можно было бы пустить на сохранение селения. Разрушение памятников архитектуры - серьезная проблема, которую нужно решать с привлечением специалистов. Но пока ничего не сделано, а попытки государства исправить ситуацию зачастую все только ухудшают», - сказал Севриновский.

Подобные проблемы в республике существуют более половины века, отметил он. «В горах Дагестана было множество башен. Еще советский исследователь Аркадий Гольдштейн в книге «Башни в горах» справедливо указывал на то, что они находятся под угрозой. Тогда к предупреждению не прислушались, не прислушиваются и сейчас. В Дагестане остались считанные башни, и они продолжают разрушаться», - рассказал Севриновский.

Многие исторически значимые объекты в Дагестане не включены в официальный реестр культурного наследия, отметил политолог Альберт Эседов. «Когда мы теряем какие-то интересные объекты, которые, как казалось бы многим, должны быть под охраной государства, выясняется, что они не являются памятниками культурного наследия. Так произошло и с аркой в Гамсутле, и с домом духовного лидера Магомеда Ярагского в селении Верхний Яраг. В прошлом году стены дома были снесены и отстроены заново. Оказалось, что этот дом, в котором проповедовал Магомед Ярагский, учитель имама Шамиля и к которому приезжали многие ученики, не является официально признанным памятником, и поэтому никем восстановительные работы не контролировались. Пытались отстроить из местных материалов, но если сравнить, что было и что стало, то отличия существенны. Сам уже объект утерян как исторический для будущего поколения. Поэтому, наверное, муниципальным властям необходимо помочь Дагнаследию собрать в единый реестр все наиболее значимые с исторической точки зрения объекты, чтобы мы их больше не теряли», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Создание на территории всего Гамсутля музея-заповедника поспособствует сохранению того, что дошло до нынешнего поколения, считает Эседов. «Туризм в республике развивают энтузиасты, которые наладили бизнес и привозят людей, чтобы показывать интересные места. Поэтому задача государства - обеспечить эти места хотя бы минимальной инфраструктурой. Кроме того, (следует) обеспечить и безопасность самих людей, и сохранность объекта. В заброшенном ауле люди прогуливаются там, где хотят, залезают, куда хотят. Если каждый начнет хоть понемногу сдвигать камни, то постепенно это приведет к разрушению. Поэтому важно не только создавать туристические маршруты, но и минимаршруты внутри локаций - обозначить (туристам) тропинки, по которым можно передвигаться», - считает политолог.

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