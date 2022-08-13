Листовка с портретом Романа Гребенюка на стекле автомобиля. Волгоград, 4 ноября 2020 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла"

13 августа 2022, 04:41

Суд отказался закрывать процесс по делу об убийстве Романа Гребенюка

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Осужденный за убийство Романа Гребенюка Арсен Мелконян во время рассмотрения апелляции потребовал проводить судебное заседание в закрытом режиме и запретить распространять информацию в СМИ и пресс-службе, но суд отказал ему.

Как писал "Кавказский узел", 22 марта суд приговорил обвиняемых в причастности к смерти волгоградского риелтора Романа Гребенюка к срокам от 5,5 года до 11 лет лишения свободы. 11 апреля и защита, и обвинение обжаловали приговор по делу: родные погибшего и обвинение сочли приговор слишком мягким, адвокаты просили отменить приговор.

12 августа состоялось первое заседание по апелляции осужденных за убийство Романа Гребенюка Арсена Мелконяна, Анны Мелконян и Армана Смбатяна, пишет v1.ru.

По словам заместителя руководителя объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Александра Тюменцева, Арсен Мелконян заявил ходатайство о проведении судебного заседания в закрытом режиме, а также о недопущении СМИ и пресс-служб к его освещению, так как информация по делу освещается, как считает обвиняемый, неправильно. Другие осужденные поддержали ходатайство, как и адвокаты.

Мелконян также заявил о проведении судебного заседания не по видео-конференц-связи, а в зале судебного заседания. Суд отказал в заявленных ходатайствах.

Также Арсен Мелконян хотел отказаться от услуг адвоката, так как не может заплатить за его услуги. Однако и в этом ходатайстве суд отказал.

Следующее заседание по делу назначено на 26 августа. Оно также пройдет по видео-конференц-связи, сообщает "Блокнот-Волгоград".

Напомним, что по версии следствия, Роман Гребенюк был избит после ссоры в чате родителей школьников. Арсен Мелконян признал, что бил Гребенюка, но не согласился с обвинением в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Анна Мелконян и Арман Смбатян, обвиняемые в причастности к смерти риелтора, вину не признали. Один из обвиняемых по делу о смерти Гребенюка подозревается в том, что угрожал убийством ключевому свидетелю. 9 июля 2021 года прокуратура опровергла информацию об угрозах семье умершего. 15 февраля прокурор потребовал для Анны Мелконян, Армана Смбатяна и Арсена Мелконяна 7, 10 и 13 лет заключения соответственно. 1 марта на суде Арсен Мелконян не признал свою вину. Защита потерпевших потребовала назначить для Анны Мелконян 12 лет, Армана Смбатяна – 15 лет, Арсена Мелконяна – 13 лет заключения. 4 марта адвокат Анны Мелконян, выступая в суде, заявил о недоказанности вины его подзащитной.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Число подозреваемых по делу о смерти Гребенюка в Волгограде увеличилось до трех", "Суд оставил под стражей подозреваемого по делу о смерти риелтора в Волгограде", "Жительница Волжского арестована по делу о нарушении прав дочери".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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