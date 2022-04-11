Обжалован приговор по делу о смерти риелтора в Волгограде

Анна Мелконян и Арман Смбатян считают себя невиновными в инкриминируемых им деяниях, Арсен Мелконян заявил, что его действия были неправильно квалифицированы, а приговор суда излишне суров, сообщило издание V1 cо ссылкой на пресс-службу Волгоградского областного суда.

Напомним, что по версии следствия, Роман Гребенюк был избит после ссоры в чате родителей школьников. Арсен Мелконян признал, что бил Гребенюка, но не согласился с обвинением в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Анна Мелконян и Арман Смбатян, обвиняемые в причастности к смерти риелтора, вину не признали. Один из обвиняемых по делу о смерти Гребенюка подозревается в том, что угрожал убийством ключевому свидетелю. 9 июля 2021 года прокуратура опровергла информацию об угрозах семье умершего. 15 февраля прокурор потребовал для Анны Мелконян, Армана Смбатяна и Арсена Мелконяна 7, 10 и 13 лет заключения соответственно. 1 марта на суде Арсен Мелконян не признал свою вину. Защита потерпевших потребовала назначить для Анны Мелконян 12 лет, Армана Смбатяна – 15 лет, Арсена Мелконяна – 13 лет заключения. 4 марта адвокат Анны Мелконян, выступая в суде, заявил о недоказанности вины его подзащитной.

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