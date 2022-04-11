11 апреля 2022, 18:14
Обжалован приговор по делу о смерти риелтора в Волгограде
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Защита и обвинение обжаловали приговор по делу о смерти волгоградского риелтора Романа Гребенюка. Родные погибшего и обвинение сочли приговор слишком мягким, адвокаты осужденных просят отменить приговор.
Как писал "Кавказский узел", 22 марта суд приговорил обвиняемых в причастности к смерти волгоградского риелтора Романа Гребенюка к срокам от 5,5 до 11 лет лишения свободы. После оглашения приговора один из осужденных публично стал угрожать сестре погибшего, она заявила, что намерена подать заявление в правоохранительные органы. Суд вынес обвиняемым мягкое наказание, и при этом не учел поведение одного из подсудимых, который стал угрожать родным погибшего, заявили пользователи соцсети "ВКонтакте". Их оппоненты сочли приговор справедливым.
В Волгоградский областной суд поступили апелляции на приговор по делу о смерти волгоградского риелтора Романа Гребенюка, сообщила сегодня руководитель Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. "Представитель потерпевшей стороны в апелляционной жалобе, а также прокурор в апелляционном представлении просят усилить назначенное осужденным наказание. Адвокаты Анны Мелконян и Армана Смбатяна просят отменить приговор и оправдать их подзащитных. Защита Арсена Мелконяна просит отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение", - процитировала ее "Высота 102".
Анна Мелконян и Арман Смбатян считают себя невиновными в инкриминируемых им деяниях, Арсен Мелконян заявил, что его действия были неправильно квалифицированы, а приговор суда излишне суров, сообщило издание V1 cо ссылкой на пресс-службу Волгоградского областного суда.
Напомним, что по версии следствия, Роман Гребенюк был избит после ссоры в чате родителей школьников. Арсен Мелконян признал, что бил Гребенюка, но не согласился с обвинением в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Анна Мелконян и Арман Смбатян, обвиняемые в причастности к смерти риелтора, вину не признали. Один из обвиняемых по делу о смерти Гребенюка подозревается в том, что угрожал убийством ключевому свидетелю. 9 июля 2021 года прокуратура опровергла информацию об угрозах семье умершего. 15 февраля прокурор потребовал для Анны Мелконян, Армана Смбатяна и Арсена Мелконяна 7, 10 и 13 лет заключения соответственно. 1 марта на суде Арсен Мелконян не признал свою вину. Защита потерпевших потребовала назначить для Анны Мелконян 12 лет, Армана Смбатяна – 15 лет, Арсена Мелконяна – 13 лет заключения. 4 марта адвокат Анны Мелконян, выступая в суде, заявил о недоказанности вины его подзащитной.
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Автор: "Кавказский узел"