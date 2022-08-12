Адвокаты заявили о давлении на арестованного замглавы СГБ Грузии

12 августа 2022, 03:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывшему замглавы Службы безопасности Грузии Сосо Гогашвили, который находится под стражей по обвинению в незаконном хранении оружия, злоупотреблении полномочиями и нарушении тайны персональных данных, поступили угрозы с требованием дать нужные показания, сообщили адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", 16 июля силовики задержали бывшего замглавы Службы госбезопасности Грузии Сосо Гогашвили, который перед этим заявил, что располагает сведениями о подтасовке результатов голосования на выборах 2021 года. Перед арестом Гогашвили успел передать надежному человеку документы о фальсификации на выборах, они уже за пределами страны и могут быть обнародованы в ближайшее время, сообщил адвокат Рамаз Чинчаладзе. Гогашвили официально предъявили обвинения в незаконном хранении оружия, злоупотреблении полномочиями и нарушении тайны персональных данных. Ему следует инкриминировать и смерть Темирлана Мачаликашвили, заявил отец убитого в спецоперации юноши.

Силовики провели обыски и изъяли цифровую технику в доме самого Гогашвили, а также в домах его супруги, сына и водителя. Родственники Гогашвили рассказали, что силовики избили его и подбросили оружие. Представитель народного защитника Кетеван Хведелиани после встречи с задержанным подтвердила наличие у него телесных повреждений.

Адвокат Рамаз Чинчаладзе сообщил 11 августа на брифинге, что между Гогашвили и главой силовой структуры состоялся телефонный разговор. По словам адвоката, высокопоставленный силовик угрожал задержанному, требуя дать нужные показания.

"28 июля Сосо Гогашвили, находящегося в пенитенциарном учреждении, отвели в отдельное помещение и указали на телефон, стоящий на подоконнике. Через несколько минут зазвонил телефон, Гогашвили взял трубку, с ним разговаривал [глава силовой структуры] ", - сказал Чинчаладзе в прямом эфире "ТВ Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Гогашвили рассказал впоследствии адвокату, что между ним и высокопоставленным силовиком произошел довольно напряженный разговор, причем в основном поступали угрозы. "Основная просьба к Гогашвили заключалась в том, чтобы он дал нужные показания по тем вопросам, которые озвучивал уже после ареста на своей странице в соцсети".

"Мне поступила угроза [...], что, если я не остановлюсь и не дам нужных показаний, меня и мою семью уничтожат", - написал Гогашвили на своей странице в Facebook*. Он написал, что, если с его семьей что-либо произойдет, он обвинит в этом власти. "Вместе со своей семьей я продолжу борьбу за справедливость и продолжу разоблачительную кампанию", - говорится в заявлении Гогашвилии. Он призвал народного защитника Грузии, политиков, вне зависимости от их позиции, НПО, правозащитников, дипломатический корпус и медиа защитить его семью.

Глава силового ведомства разговаривал с Сосо Гогашвили несколько раз, рассказал адвокат Дмитрий Гонгадзе. При этом все сопровождающие были отпущены, в помещении, где находился Гогашвили, никого не было, сказал он в эфире "Мтавари архи".

Напомним, Сосо Гогашвили работал замруководителя СГБ в 2015-2018 годах. В 2017 году он руководил спецоперацией в Панкисском ущелье, в ходе которой был смертельно ранен 19-летний Темирлан Мачаликашвили. После его смерти силовики заявили, что Мачаликашвили пытался бросить в них гранату. Семья убитого утверждает, что молодой человек был застрелен в постели. Его родные неоднократно выходили на акции протеста с требованием объективного расследования инцидента. В январе 2020 года ЕСПЧ приступил к рассмотрению жалобы семьи Мачаликашвили в связи "с бесчеловечным обращением и неэффективным расследованием" дела о его смерти. Позднее в том же месяце прокуратура прекратила дело о превышении полномочий силовиками, заявив, что их версия подтвердилась.

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