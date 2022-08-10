Власти сообщили о гибели на Украине военного из Волгоградской области

10 августа 2022, 10:55

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Житель Дубовского района, 25-летний ефрейтор Роман Назаренко погиб во время спецоперации на Украине. С начала операции официально подтверждена гибель как минимум 72 военных из Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", на 9 августа власти Волгоградской области подтвердили гибель как минимум 71 военного из этого региона в ходе спецоперации на Украине.

Житель села Горная Пролейка Дубовского района Волгоградской области, 25-летний ефрейтор Роман Назаренко погиб во время спецоперации на Украине, информировал "Волгоград Онлайн" со ссылкой на сельскую администрацию.

После срочной службы в армии Назаренко остался служить по контракту. В местном комиссариате подтвердили достоверность извещения о смерти военнослужащего, передал сегодня "Блокнот Волгоград".

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 72 военных из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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