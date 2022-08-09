Офицер из Волгоградской области погиб на Украине

09 августа 2022, 09:00

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Военнослужащий из Новониколаевского района, лейтенант Евгений Орлов погиб в ходе спецоперации на Украине. С начала военной операции официально подтверждена гибель как минимум 71 военного из Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Волгоградской области на 1 августа подтвердили гибель как минимум 68 военных из этого региона в ходе спецоперации на Украине.

В ходе выполнения спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Новониколаевского района Волгоградской области Евгений Орлов, сообщил председатель Новониколаевской районной думы Петр Митяшов.

Похороны 32-летнего старшего лейтенанта Орлова прошли 8 августа в поселке Новониколаевский. После окончания Новониколаевской средней школы №3, Орлов связал свою жизнь с Вооруженными силами России, передал 8 августа "Волгоград Онлайн".

С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 71 военного из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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