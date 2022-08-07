Объяснение водителя за дорожный инцидент в Дагестане вызвало споры в сети

07 августа 2022, 15:27

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Полиция Дагестана опубликовала видео, на котором водитель внедорожника объяснил, что не уследил за пассажиркой, выпавшей из окна его машины. Авторы многих комментариев сочли, что вины водителя в случившемся нет, их оппоненты напомнили, что водитель несет ответственность за пассажиров.

Видеоролик с объяснением водителя МВД Дагестана опубликовало вечером 6 августа в своем Telegram-канале. "Водитель автомобиля, из которого накануне, в танце, на проезжую часть выпала молодая девушка, установлен и доставлен полицейскими УВД г. Махачкалы для дачи пояснений. Мужчина объяснил, как это произошло, и уверил других участников движения в том, что подобное не повторится. Его действиям будет дана правовая оценка. Безопасность пассажиров - ответственность, в том числе, и водителя", - поясняется в публикации.

На видео молодой мужчина обращается "к гражданам Дагестана и всей России". "Вчера на машине Mitsubishi я решил подвезти девушку. В потоке включил громкую музыку, не уследил, и девушка выпала. Сам впредь обязуюсь пристегиваться и следить за пассажирами и за их безопасностью", - говорит водитель.

Видеозапись инцидента, сделанная автомобильным видеорегистратором, опубликована также в Telegram-канале МВД Дагестана днем ранее, 5 августа. На кадрах виден внедорожник Mitsubishi и его пассажирка, сидящая в оконном проеме автомобиля с правой стороны. Девушка пританцовывает, выгибается назад и, не удержав равновесия, падает из машины наружу. Перевернувшись на асфальте после падения, она встает и бежит к остановившемуся внедорожнику.

"Как довести до людей то, что на дороге надо быть предельно аккуратными, если инстинкт самосохранения просто отсутствует?! От слова, совсем. Не срабатывает, и всё тут! Ежедневно на нашем канале публикации о погибших и пострадавших в ДТП. Неужели не шокирует?" – написал в аннотации к видео представитель пресс-службы МВД Дагестана.

К 15.15 мск 7 августа публикация с объяснением водителя набрала 1269 комментариев. Авторы многих из них поспорили о том, кто больше виноват в случившемся. "Вообще очень обидно за этого парня, потому что из-за какой-то дуры он встрял", - написал, в частности, zaraza. "Если "с какими-то дурами" не ездил бы, он и не встрял бы", - ответил пользователь с ником 1.

"Бедный парень... из-за какой-то ненормальной", - посочувствовал водителю пользователь с ником, состоящим из эмодзи с изображением принцессы. "Пассажир тоже должен думать головой. Не маленький ребёнок ведь", - заметила Амина. "Он хоть тут при чём, если у девушки нет мозгов, водитель не должен за это отвечать", - высказал мнение Riesling_1.

"Эта, как вы говорите, дура сидела у него в машине. Когда трогаешься с места, надо проверить, пристегнула ли она ремень безопасности. Отсюда и ответственность. Это не первый случай когда высовываются из машин люди. И парни и дети. Девушку первый раз вижу", - написал NSA NSA.

Водитель механического транспортного средства обязан при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями, говорится в главе 2 ПДД РФ (Общие обязанности водителей).

"Есть ПДД, если не в состоянии уследить за пассажирами, должен остановить ТС и решать проблему", - написал Maga Krypto.

"Как можно не уследить, когда тело в окне торчит?" – удивился А А. "Почему за взрослую тётю, которая села в чужую машину, должен извиняться водитель, а не та неадекватная леди?" – задался вопросом An. "Потому что за все, что упало из авто, отвечает водитель", - ответил на это Maga Krypto.

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