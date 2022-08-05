Свыше 18 тысяч голосов набрала петиция за введение виз для россиян в Грузии

05 августа 2022, 12:50

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За двое суток петиция с призывом к властям Грузии ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии набрала более 18 тысяч подписей. Их сбор завершен.

Как сообщал "Кавказский узел", оппозиционная партия "Лело" 2 августа заявила, что власти Грузии должны для туристов из России и Боларуси ввести визовый режим, и срок туристической визы при этом не должен превышать 30 дней. Оппозиционеры разместили на сайте manifest.ge, петицию, которая на 4 августа набрала более 14 тысяч голосов.

С конца февраля 2022 года, после начала военной операции России на Украине, в Грузию хлынул поток приезжих с Украины, из России и Белоруссии. Гражданам этих стран можно находиться в Грузии без визы до года, но при наличии действующих загранпаспортов, говорится в справке "Кавказского узла" "Беженцы в Грузии: где получить помощь".

Петиция за введение в Грузии виз для граждан России и Белоруссии, размещенная на сайте manifest.ge 3 августа, на 12.00 мск 5 августа набрала 18 189 подписей. В статусе петиции указано, что сбор подписей завершен и выполнен на 100%.

"Установить визовый режим для граждан России и Белоруссии, согласно которому граждане России и Белоруссии не смогут находиться на территории Грузии более 3 месяцев в течение года, что обеспечит возможность въезда граждан России и Белоруссии в Грузию только в туристических целях", – сказано в тексте петиции.

Ее автором указан член политсовета оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Имедашвили.

Председатель партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе сегодня заявил, что требование оппозиции ввести визы для граждан России и Беларуси – это политическая кампания, продвигаемая партией "Единое национальное движение".

"Им не удалось открыть второй фронт в Грузии, и они пытаются это сделать такими способами. На фоне спецоперации на Украине развязывание этой кампании служит единственной цели – сделать Грузию вторым фронтом, чего мы не позволим. И мы не можем всерьез воспринимать петиции в интернете и прочие элементы этой кампании", – привел сегодня на своем сайте телеканал "Рустави 2" слова Кобахидзе.

"Кавказский узел" также писал, что более месяца на пункте пропуска "Верхний Ларс" наблюдаются многокилометровые заторы из машин. Их водители предположили, что пробки образовались из-за большого потока отдыхающих из России в Грузию, который возник после отмены ковидных ограничений, действовавших два года.

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